柯創盛陪家人治療不選下屆立法會　「20年來對家人也有一份愧疚」

立法會九龍東直選形勢出現令人錯愕的變動。民建聯九龍東立法會議員柯創盛今天（10日）宣布，因家庭理由，放棄競逐連任。 柯創盛形容放棄競逐連任是一個艱難決定，但強調家人對他來說才是最重要，遂作出此決定。柯創盛形容過往自己是一名工作狂，坦言過去20年對家人也有一份愧疚。向記者發言期間，他一度哽咽。 被問到不參選決定是否要向中聯辦交代，他斬釘截鐵地說：「唔需要。」形容這只是個人決定，又指民建聯領導層近日亦多次挽留他。

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感謝市民支持他的房屋政策

柯創盛表示，過往他一直主動參與不同立法會和區議會的工作，惟家人近期出現健康問題，需要大量時間處理，包括陪同家人接受治療、手術和覆診，又指立法會工作繁重，例如國歌法便花了大量時間審議，因此放棄競選連任，預留更多時間陪伴和照顧家人。

柯創盛形容這是一個艱難決定，指過往數天不斷思考，最終決定放棄競逐連任，強調家人的身體健康才是最重要。他特別感謝全港市民對他在房屋政策範疇的支持，以及九龍東街坊多年來的愛戴。

柯創盛向記者表示不參選來屆立法會，黨友何俊賢在一旁耹聽關注，黨友之情不言而喻。（羅君豪攝）

有信心仍可勝任區議員工作

據悉，民建聯副秘書長、前黃大仙區議員黎榮浩，將頂替柯創盛出戰九龍東。柯創盛表示，民建聯有很多人才，有關決定留待領導層決定。

柯創盛去年成功連任觀塘區議員，他表示區議員只是負責小區工作，有信心可以勝任有關工作，又指立法會工作需花很多時間，每個事務委員會、地區活動也積極參與。他哽咽地說：「二十年來對家人都有一份愧疚」，又形容自己是工作狂，這次決定也是希望為家人負起照顧的責任。

柯創盛（中）宣布不參選下屆立法會，記者會後黨友何俊賢（左）、鄭泳舜送上擁抱。（羅君豪攝）

人稱「柯仔」的柯創盛紮根觀塘區20年，去屆立會在陳鑑林手上接棒，被問到對「交棒」會否感不捨，他坦言確有感到不捨，不過他說：「任何嘢都係家人最緊要」，又說家人對他來說是最安穩、最舒適。

記者會完結後，黨友何俊賢和鄭泳舜在門外守候，並向柯創盛送上擁抱，柯創盛一名議員助理在旁亦不禁落淚。

柯創盛向記者正式宣布放棄參選後，再透過手機通訊平台向戰友、支持者及傳媒發信息，先感恩大家照顧及致歉，稱有關決定困難，但最終要取捨，「過程好折磨，更要學懂珍惜身邊人。」

柯又發表題為「千帆過盡 不忘初心」的感言，指回看這四年的工作，當中有讚賞，也有批評，自己一直抱着「虛懷若谷，有容乃大」的心態面對。「縱使工作上可能沒有滿足到所有人的要求，但我絕對是付出了百份之二百的心力，履行我的承諾，服務市民，對支持者的期許也是有所交待。」

他又指，自己埋首議會工作、社區工作的同時，至親的家人必然常常被忽略。過去二十年，在所有人裡面，他虧欠最多的就是家人。「最近有家庭成員身體出現問題，因為議會工作繁忙，我連陪伴家人看病、做檢查，這些最基本的事情，都無法完成，心中更是萬分愧疚。」

他說，明白議會工作和照顧家人，實在無法兼顧。「在經過慎重考慮後，我決定放棄競逐連任。」又指這是一個十分艱難而無奈的決定，希望大家可以理解。