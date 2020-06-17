港版國安法｜唐英年料國安法不會抵觸基本法條文

友好協進會今日（17日）與行政長官林鄭月娥會面，反映關於「港版國安法」的意見。全國政協常委唐英年表示，商界及專業界別人士都期待法律條文出台之後，會有更清晰的法律框架，同時認為「港版國安法」以納入《基本法》附件三形式立法，內容相信不會與《基本法》條文有抵觸。

唐英年表示，自己不知道「港版國安法」通過的時間，社會提到的時間都只是揣測。而今日友好協進會會議內的商界及專業界別人士，都關心香港如果要繼續發展，就需要穩定、安定的社會，形容「大家都好期待國安法條文出台之後會更清晰知道法律的框架。」

唐英年指，相信放在《基本法》附件三的法案，不可能與《基本法》有抵觸。

他又指，以現有法例，在《逃犯條例》沒有修訂的情況下，在香港拘捕的人士是不可以送返內地、台灣和澳門。如將來在《基本法》附件三放一條法例，可以將疑犯移交到內地，當中如何與現有法例相適應，如果這種疑慮，立法者需要想辦法去完善法例，讓法例不會與現有法例有抵觸。

相信在港執法人員都要遵守香港法例

至於如有中央機構在港執法人員是否需要遵守香港法例，唐英年表示本港已經有海關、警隊等執法機構，同樣需要守法，他相信所有在港活動和生活的人，都應該遵守香港法例。

至於政制及內地事務局局長曾國衞昨日（16日）表示，如果立法會選舉有參選人原則上反對制定「港版國安法」，會令人難以相信他真誠效忠特區政府，唐英年表示這是曾國衞的解讀，具體情況相信要由選舉主任作個別決定。