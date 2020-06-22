湯家驊指公務員須簽紙效忠非苛刻　劉兆佳：宣誓應涵蓋法定機構

全國人大常委會日前閉幕，「港版國安法」草案內容曝光，當中列明香港居民在參選或者就任公職時，應當依法簽署文件確認或者宣誓擁護《基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區。 行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，在不觸犯刑事法律下，要求公務員入職時簽署文件，以表效忠《基本法》及特區政府，並非苛刻要求。 全國港澳研究會副會長劉兆佳則指，「公職」定義可以很闊，除了主要官員、立法會議員等，亦加入區議員以至法定機構，例如機場管理局、平機會等，可列入須簽署文件確認或宣誓擁護《基本法》的範圍。

湯家驊建議，公務員在入職時需簽署文件表示擁護基本法及效忠特區政府。（資料圖片）

國安法草案日前公佈細節，涉及公職人員宣誓及效忠《基本法》和特區政府，惹起外界討論何謂「公職人員」。

資深大律師湯家驊指，按照《基本法》第104條，目前公職人員包括「香港特別行政區行政長官、主要官員、行政會議成員、立法會議員、各級法院法官和其他司法人員」，公務員並不包括在內，而國安法的草案說明亦沒有就公職人員的定義，作進一步釐清。

他認為，可要求公務員入職時，在不觸犯刑事法律的風險下簽署文件，「即係唔簽唔會犯法」，以此表達擁護《基本法》及效忠香港特區的立場。他認為，即使要求全體公務員簽署文件，亦非「苛刻」做法。

《基本法》。（中新社）

劉兆佳：可優先要求區議員宣誓

至於「公職人員」定義，劉兆佳認為，不少機構或人士應被視作公職人員，當中有兩個條件，一是該人員是否支薪；二是該機構是否行使公共職能。他舉例指，區議會肯定屬於公職人員，但《基本法》104條並不包括區議員，他們就任時亦毋須宣誓，建議政府可優先處理。

劉兆佳又指，一些法定機構亦符合「公職」定義，例如平機會、個人資料私隱公署，以至醫管局、機管局等，皆符合上述兩個條件，但政府諮詢委員會不屬此類。

他認為政府可將參考上述建議，長遠擴大公職人員的範圍，但具體如何操作，還需留待當局思考。