特首指定法官審國安案　鄭若驊：是指定若干法官　不影響司法獨立

「港區國安法」草案說明公開，當中提及由特首「指定若干名法官」審理危害國家安全的罪案。律政司司長鄭若驊今日（22日）指，做法不會影響司法獨立，她提到現時法院在處理商業、仲裁等案件時，已制定法官名單，相關法官按其專長處理有關案件。 鄭若驊指，根據新華社公布的草案說明，不是特首指定某位法官審案，而是「指定若干法官」，「按我理解是指定一個list」，因此不會影響司法獨立，因法官只按證據審案。

鄭若驊。（羅君豪攝）

鄭若驊表示，中央已諮詢特區政府對國安法的意見，相信中央會充分考慮政府的意見，強調作為律政司司長，她支持國安法立法工作。

對於指定法官問題，鄭若驊指出，一直以來特首會按司法人員推薦委員會建議任命法官，要知道現時法官任命由特首做，如今由特首「指定若干名法官」審理國安案件，不會影響香港司法獨立。

鄭若驊提到，現時法院在處理商業、仲裁等案件時，已制定法官名單，相關法官按其專長處理有關案件，她強調法官在審理國安案件時，也只會按證據作出判決。

鄭若驊。（余俊亮攝）

被問到駐港國安公署的職能，鄭若驊表示，她不清楚有關國安公署的安排，但強調駐港國安公署需遵守全國性法律和香港法律。

草案說明提到，駐港國家安全公署和國家有關機關在「特定情形」下對極少數危害國安案件行使「管轄權」，鄭若驊相信只會在極少的情況下，中央才會行使管轄權，但現時未有條文，不適宜評論。