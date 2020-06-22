國安法｜拒司法委員會討論國安法　梁美芬：涉國家立法港府拒派人

立法會司法及法律事務委員會今日（22日）開會，一眾民主派委員要求討論「港版國安法」，但委員會主席、經民聯梁美芬以政府拒絕討論、動議不符議程為由，在聽了近半小時意見後，拒絕讓委員會加插討論國安法的議程。 法律界立法會議員郭榮鏗指，數名議員早前已去信梁美芬，要求討論國安法。梁美芬回應指，她已與律政司在內的政府方面了解，政府稱國安法涉及國家立法程序，不宜在立法會討論，表明不會派人到委員會討論國安法一事。 泛民其後不時以法改會報告的內容問及國安法實施後會否有變，都被律政司司長鄭若驊以離題為由，拒絕回答。

法律界立法會議員郭榮鏗指，數名議員早前已去信梁美芬，要求討論港版國安法。（盧翊銘攝）

各議員在會議開始正式討論前，連番發表意見，要求在會上討論國安法，由鄭若驊解答有關問題。民主黨主席胡志偉指，應在國安法「生米仍未煮食熟飯」之前表達意見，又指不少政治組織已表達意見，很多市民不支持立法。

工黨張超雄指，國安法影響很大，司法及法律事務委員會有需要在公開會議討論；人民力量陳志全質疑，律政司以事件為國家層面為由拒絕討論，但認為國安法執行時，牽涉很多本地法律的事。

民建聯何俊賢在會上指，香港本應由《基本法》第23條為國安法自行立法，認為是因為反對派阻止才一直無法成事。他質疑，就算鄭若驊在會上討論港版國安法，也沒有甚麼特別的事可以分享。公民黨陳淑莊之後發言指，過去10多年建制派在立法會內都佔絕大多數，質疑如果港府提交23條的法案，不會無法通過。

鄭若驊。（羅君豪攝）

梁美芬最後回應指，國安法暫未必適合在委員會上討論，認為在國安法通過後，大家仍可以表達作為議員的意見。她又指，委員會在安排開會地點上有困難，加上政府當局認為現時沒有討論空間，認為難以討論。陳淑莊補充要求，建議局方以書面回應部分問題。

之後，張超雄動議提出國安法的討論。教育界葉建源指，當有委員提出討論議程，主席應考慮開放有關討論，公民黨郭家麒亦表示應處理動議。不過，梁美芬回應指，她不同意有議員提出動議就要立即處理，加上有關動議與議程項目不直接相關，因而不批評有關動議。

司法事務委員會議程討論法律改革委員會的報告，鄭若驊以法改會主席身分出席會議。 （盧翊銘攝）

泛民以法改會報告內容問及國安法同樣被拒回應

委員會之後議程討論法律改革委員會的報告，鄭若驊以法改會主席身分出席會議。她指，法改會提供的文件67份報告書就不同的法例提出建議。35份報告書全面落實。

郭家麒問及刑事訴訟條例，他指港版國安法即將在港落實，而內地一些維權人士只是發表一些言論即被判囚，問日後有被定罪顛覆國家政權罪的案件時，法改會是否需要回應。鄭若驊回應指，提問中有不是今日議題的事項，她不作回應。至於法改會的工作方面，她指如有課題主要是政府政策，而非法律或法律政策，法改會不研究有關課題。

郭榮鏗問及法改會報告內有關陪審團訴訟的原則問題。他指，所有嚴重罪行在高等法院審理時，以往都要有陪審團，例如叛國罪，問政府日後有國安法後，會否有陪審員。

鄭若驊回應時指有關問題離題，並非針對現有的制度。郭榮鏗之後再追問，但被梁美芬指有關議題不適合今日提問，安排下一名委員提問。

公民黨楊岳橋。（羅君豪攝）

法律改革工作進度被批太慢 鄭若驊：落實工作在於政策局

陳志全指，討論的重點應是當法改會交出報告書後，政府落實的工作能否加快。他表示，建議正在考慮落實或正落實的工作亦拖得太長，舉例指2019年12月發出的性罪行研究諮詢文件，有關工作已拖延了十多年，就算爭議不大的哺乳歧視條例都花了數年才完成，擔心性罪行的相關工作拖延很久。

鄭若驊回應指，落實工作的進度在於相關政策局，而局方亦要視社會的接受程度等因素落實。她提到，法改會秘書處每隔幾月就會詢問有關政策局工作的進度，並發布至網站，加上向議員提交的報告，將相關進度匯報。