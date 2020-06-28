譚惠珠：國安法起「二次回歸」作用　讓港人認識自己是中國人

全國人大常委會一連三日在北京開會，議程包括審議「港區國安法」草案。香港基本法委員會副主任譚惠珠日前接受內地傳媒專訪表示，設立國安法作用是「止暴制亂」，希望立法能起到香港「二次回歸」的作用。 譚惠珠指，反修例運動中約8000人被捕，超過四成是學生，反映香港教育出現問題，學生對國家的認識不足，強調若沒有國安法、國民教育及中史科教育，香港只會繼續被外部勢力利用的棋子，令年輕人心態與國家疏離。

香港基本法委員會副主任譚惠珠日前接受內地傳媒專訪表示，設立國安法作用是「止暴制亂」，希望立法能起到香港「二次回歸」的作用。 （資料圖片）

譚惠珠認為，早前公布的「港區國安法」說明，傳遞中央四個強烈信號，其一是堵塞香港在維護國家安全方面存在的法律漏洞，使香港恢復和平穩定；其二是中央對香港有全面管治權，香港是國家一部分，不可被分裂出去，亦不允許有人搞「顏色革命」。

譚惠珠指，國家安全立法是中央事權，從草案《說明》中看到，中央堅守「一國兩制」，駐港國家安全公署和有關機構只會在特定情況下對危害國家安全罪案件行使管轄權。最後是草案《說明》要求維護國家安全應當尊重和保障人權，保障香港市民的各項合法權利和自由。

譚惠珠：冀法律出台後可糾正部分人錯誤價值觀

譚惠珠表示，希望有關法律出台後，可以進一步糾正香港部分人的錯誤價值觀，「讓他們認識到香港人是中國人，國家發展得好，香港也會好，對人類世界的發展同樣是好事。」譚惠珠重申，這次立法由中央出手，具有緊迫性、正當性與合法性。