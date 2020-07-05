國安法｜陳弘毅「社會契約論」遭老師孔傑榮反駁：條文經秘密草擬

全國人大常委會上月通過港版國安法草案，基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅昨形容，有關條文可將理解為中央為「一國兩制」的繼續實施而提出新的社會契約，屬於「一國兩制」下的「一國」原則，以法律方式劃出明確底線。 不過，陳弘毅的老師、紐約大學法學院資深教授孔傑榮（Jerome A. Cohen）今（5日）在網誌撰文反駁，指每個法律教授都應該知道，契約要雙方自願簽訂，國安法不可能是契約。

陳弘毅昨（4日）表示國安法可被視爲新的「社會契約」。（資料圖片／余俊亮攝）

孔傑榮的網誌文章題為《香港的新國安法：「按照我們所說的去做，你就會無恙，甚至會快樂。」》（The new national security law for Hong Kong: “Do what we say and you will be fine and even happy.”）。

文中指出，或許較早時有人還可以樂觀地說，儘管雙方討價還價的能力不平等（指《基本法》訂立時期），但《基本法》還是建立了社會契約，因為法律訂立經過漫長的談判過程，來自英國、甚至香港的代表參與了談判的各個階段。

不過，相對於港版國安法，孔傑榮指其在任何意義上都不是合同（in no possible sense a contract）。相反，它是秘密草擬的、亦是極為含糊的，屬「沒有協商餘地的政治及社會勒令」（non-negotiable political and social diktat）。