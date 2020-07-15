【政壇諸事町】《鄭裕彤傳》載處世哲學　間接澄清「彤叔」兩傳聞

提起已故千億富豪鄭裕彤，你會想起甚麼？周大福金行？地產王國？還是「沙膽彤」的綽號？這名本港鉅富離世快四年，其四位子女為紀念父親，在上月出版《鄭裕彤傳》，該書輔以大量文獻檔案及政府久遠統計，還無意中間接澄清了坊關有關這名商業王國創辦人的兩個傳聞。

不少老香港都知，鄭裕彤是順德人，年少來港，先後涉獵金飾、珠寶、地產等業務，見證香港半世紀的發展興衰。鄭的二子、周大福慈善基金主席鄭家成與傳媒茶聚時表示，他們邀請兩位社會學者及歷史學者用了四年時間才能完書《鄭裕彤傳》，希望留住父親的珍貴記憶和傳承父親的精神價值。在鄭家成眼中，父親是一位樂於助人、刻苦耐勞、重誠信、念親情、行公益的人。

有份撰寫《鄭裕彤傳》的社會學者王惠玲分享撰書過程的趣事，提到關於「彤叔」白手興家的故事，坊間存在兩個講法，一是「靠外父發達」，一是「夠沙膽」。到底是否真的這樣呢？王惠玲指，據她所掌握的資料，鄭裕彤由廣州來到澳門後，與指腹為婚的夫人周翠英結婚，並在外父的金鋪工作，逐步由倒痰盂做到掌櫃；1945年，鄭裕彤提着兩萬元和二十両黃金來港，奉外父之命興周大福在香港的業務，至1956年他開了第一分店，其後又儲夠錢購入外家的金大福股份。王惠玲認為鄭裕彤之所以成功，全靠他的靈活的生意頭腦和鍥而不捨的創新精神。

舉一個例子，鄭裕彤從不會乖乖坐在鋪面，而是拿着一大包鑽石，到處去找行家兜賣。40年代，政府並無輸入鑽石的數據，換言之，當時香港做買賣鑽石生意的人很少，但鄭裕彤已做密密做着。當時，大膽的人會炒賣黃金，利潤高，風險也高，許多人賺了第一桶金後倒輸整副身家。王惠玲說，以她所知，鄭裕彤當時並無沾手炒賣黃金業務，反而在本業上不斷嘗試變通，尋求突破。

李家成笑着補充道，爸爸「沙膽」的外號，最準確的解釋是做生意爽快、敏捷，決定了就不拖泥帶水。

《鄭裕彤傳》分六章節，由與金業結緣，講到地產江山，最末一章是講鄭裕彤的公益和教育事業，當中提到鄭在香港和內地不同省市捐助大、中、小學教育及培訓醫學人人材等，包括在七十年代接辦私立中學地利亞紀念學校，將其發展為今日香港一間主要為南亞裔人士提供幼、小、中學教育的機構。