回顧四年｜陸頌雄無悔支持修例　議席得失只在一時　社會撕裂難補

去年6月，200萬市民走上街頭，最終令特首林鄭月娥暫緩修訂《逃犯條例》。作為政府後盾的建制派陷入腹背受敵之境，前有民主派支持者狙擊，後亦難向選民交代，演變成區議會變天、建制錄得史無前例大敗局面。紮根元朗天恒區16年的工聯會雙料議員陸頌雄，經歷修例風波後亦痛失多年陣地，慨嘆修例是4年來最遺憾的事。面對議席的失利，陸頌雄覺得任何個人得失已不重要，如何為過去一年的社會撕裂療傷，才是大家最需要面對的議題。 從政17年，陸頌雄最大的心願是在議會上與泛民唇槍舌劍，會後彼此可以談笑風生。會期將結，泛民建制經歷連串風波已結下重重心結，昨晚(17日)立法會會期最後一次會議後，民主派拒與建制派拍攝大合照，結果兩邊陣營各自於會議廳內外影相。刻下連一張大合照也容不下的情況，無疑是回歸以來最差的局面，陸頌雄寄語任何陣營，風暴過後要反思接下來如何尋找出路，重新建立國家與香港的命運共同體。

陸頌雄辦公室牆上掛上的照片，正是地區上的不同板塊，有長者、有兒童，亦有基層。（盧翊銘攝）

既是新丁 亦是老將

以勞工界代表首次躋身立會的陸頌雄，早於2004年在元朗打併，成功連任4屆區議員，戰績彪炳。縱然晉身立法會，陸頌雄並沒有放下地區工作，辦公室牆上掛上的照片，正是地區上的不同板塊，有長者、有兒童、亦有基層。如今失落區議會，陸頌雄最不捨的就是街坊情，「由第一日做工會，第一日落區，到做立法會議員，我都係用同一個電話號碼，傳媒搵我又係呢個，街坊搵我又係呢個，屋企人又係呢個」，這種與街坊的連繫，抹不走。

少了一個陣地服務市民，陸頌雄坦言感到失落，但於自己而言，無論是區議員或是立法會議員，都只是其中一種服務形式。按照工聯會「家規」，勞工界議員只可出任一屆，要連任就要轉戰直選。今日工聯會宣布，陸頌雄將為同黨的鄧家彪抬轎出戰九東，未必能再重返議會。陸頌雄於數月前接受查詢，已明言「Day 1已經預視到今日情況」，而今日的他心意亦無改變。面對反修例風波後撕裂的社會氣氛，他坦言，建制派不容易於直選議席上有明顯增長，在成全大局、穩住建設力量最大多數的前提下，退下火線是最好的選擇。

好大機會變成雙失議員，陸頌雄顯得相當豁達，與其稱自己為一個從政者，他更傾向將自己定位為工會工作者，「議席絕對不是一個工會工作者嘅生命，工運、工會好多工作可以繼續」，而工聯會所強調的社會公義、以工人權益為依歸，正正就是工聯會不會出現「爭櫈仔」的原因，「工聯會從來冇分地區系、工會系，就只有一個工會系」，薪火相傳，是勞工界長久以來的傳統。

風起雲湧 荊棘滿途

要形容過去4年的議會生涯，陸頌雄沉思了一會，說出「風起雲湧，荊棘滿途」8個字。對於建制派而言，無一不被修例風波逼迫得騎虎難下。即便到了今時今日，陸頌雄仍直言自己無悔做推手，概嘆的是修例遭人抹黑、妖魔化，「政府暫緩並非聰明嘅決定，只能透過通過修例先證明到冇問題」。

順應了民意，泛民卻未有罷手，是陸頌雄最氣憤的一件事，「好清楚地表明暫緩，等於撤回，點解尚要讓反修例風波激發下去？」憶述2003年的反23條浪潮，政府暫緩後便鳴金收兵，不破壞香港根基是社會的共識，陸頌雄不滿泛民今次令事件演變成全面對抗，令死結愈來愈緊，「繼續支持煽動市民『五大訴求』，暴力違法嘅所謂抗爭，完全睇唔到對香港帶來咩好處」。

其後，國安法出台，陸頌雄認為是泛民「成功爭取」的，「中央在港一定有其主權，要將中央排除到接近消失嘅地步，一定不會許可」，泛民以港人及「一國兩制」作為賭注，這一仗，陸頌雄感喟泛民輸得沒有彎轉，將香港政治生態徹底搗亂。「最大責任係泛民喺616後不知進退，貪勝不知輸，想贏到最盡」，社會創傷經已造成，陸頌雄認為任何個人得失已不重要，建制議席失利亦只是一時一刻，「03年都試過好大嘅挫敗，花時間總會贏返黎，但社會嘅撕裂，香港於國家發展藍圖上嘅位置，需要花好大嘅力氣修復」。

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對於建制派而言，無一不被修例風波逼迫得騎虎難下。（資料圖片／盧翊銘攝）

風暴過後 僵局待解

今屆議會之初，陸頌雄曾受《香港01》邀請，與自己的籃球學界老對手、民主黨林卓廷對決，二人當時仍能談笑風生，在還是議會新丁的陸頌雄看來，林卓廷是泛民中「傾到偈」的同事，適逢其時新政府上台，陸頌雄更寄望有新的開始，新的溝通空間。

然而事與願違，新開始未見，卻引爆了一個政治核彈，泛民建制陷入僵局。陸頌雄最氣憤的，是泛民不懂妥協，「泛民好多叻人，但政治上佢地係蠢人，議會要挑戰中央政府，沒有智慧地追求嗰啲理想，係適得其反、愚不可及」。在陸頌雄眼中，香港的核心矛盾是貧富懸殊、階級問題，泛民攻擊的卻並非矛盾本身，而是轉化為身份政治，排斥內地，對抗中央，將民意引導至反中的方向；很多勞工議題，變得沒人關注，今屆都泡湯了。

陸頌雄說，現時的狀況是回歸以來最差的境地。被問到與泛民是否尚「有偈傾」，他笑言，可能在另一個平衡時空有吧。一個埋藏在陸頌雄心中多年的心願，是兩派如美國共和民主兩黨般，在個別議題針鋒相對，在國家利益立場高度一致。陸頌雄回想從政以來最開心的一刻，是2010年政改方案獲得通過，而民主黨站在支持的一方。通過政改那一日，一大早便走到舊立法會排隊入旁聽席的陸頌雄，今日憶起仍雀躍地描述得繪形繪色，依然記得自己當時在會議廳偷偷自拍紀錄歷史一刻。

「我陸頌雄從政就係要爭取民主」

「政治就是在妥協及螺旋中向前走」，陸頌雄說，過去建制泛民的分歧只在於民主進程的快與慢，與中央關係的遠與近，「湯家驊、羅致光、張炳良，佢地冇民主嘅追求咩？我都有民主嘅追求，我陸頌雄從政就係要爭取民主」，政改方案通過不了，對香港是災難，對公民利益更是災難；民主從來都是要追求的事，問題是要什麼形式的民主。「民主派由泛民變成反對派，再變成攬炒派」，陸頌雄指，任何陣營在這個時局，都要反省接下來怎樣走，才有出路。

陸頌雄笑言，自己做到議會「小鋼炮」已是不錯。（盧翊銘攝）

4年議會之路將結，陸頌雄留下的是其聲如洪鐘、連場金句的議會形象，頗有其前輩「建制重炮手」王國興的影子，陸頌雄自言喜歡興哥形象鮮明的論證方法，若然自己能留下「小鋼炮」的美名已經不錯。作為勞工界議員，最遺憾的是標準工時尚未見踪，空置稅被拖死，即使未必能重返議會，陸頌雄稱，仍會堅持在地區層面做工會工作，工聯會十字方針「愛國、團結、權益、福利、參與」，議席從來都是放到最後，個人以至香港的發展都要建基於國家之上。