義無反顧反國安法？　梁晃維覆函：人大有權制定　只認為過程倉卒

多名民主派立法會選舉參選人近日收到選舉主任來信，要求交代政治立場，其中參選港島區直選的「抗爭派」梁晃維，被選舉主任問及外國制裁、國安立法、是否承認中國主權及主張以武力式非法手段推翻特區政權機關等。 梁晃維今日下午（26日）在Facebook刊出信件及回覆，他表示不同意選舉主任的質疑，指自己在國安法實施後，他已無意請求美國政府實施制裁。 至於他曾聲明「義無反顧的反對國安法」，梁晃維稱，並非原則上反對國安法，更表示自己認同根據憲法、《基本法》和全國人大的國安法《決定》，人大常委會有權立國安法，他只是認為在立法制定過程、內容有值得商榷之處。

梁晃維（右二）（盧翊銘攝/資料圖片）

稱不支持自決、港獨

梁晃維在回信中解釋，國安法對特區有長遠影響，應作廣泛諮詢，以及認為條文中有灰色地帶，他相信立法過於倉卒，認為人大常委會應修改條文，令條文更加清晰。他又指國安法第42條提到嫌疑人、被告人不准保釋的規定，與本港原有法律原則不一致。

梁晃維曾聯署發表「抗爭派立場聲明書」，亦曾在網上稱「我們有責任去嘗試35+」，選舉主任問他有關言論是否代表，除非政府回應梁的訴求，否則他會否決所有政府提出的法案、議案及財政預算案。梁晃維回應時否認，指自己若當選，將按《基本法》、《立法會條例》等履行立法會議員的職務，不會使立法會無法履行其憲制職能。

最後，選舉主任引述梁晃維曾在網上貼文，稱「香港同中國已處於戰爭狀態」、「中共殖民廿三年」、「拒絕被殖民者同化」等，質問這否代表他拒絕接受中國對香港行使主權、拒絕接受香港法律地位、並主張香港從中國分離、主張改變香港法律地位，或以武力或非法手段推翻香港政權機關。

梁晃維稱不同意，指自己不支持民主自決、民族自決及香港獨立，又強調自己曾在去年區議會選舉獲選舉主任所信納，立場至今不變。

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