立法會選舉︳譚香文選會計界　自詡民主女神挑戰梁繼昌　否認鎅票

立法會選舉9月舉行，曾於2008至12年出任會計界立法會議員的黃大仙區議員譚香文日前正式報名，再戰會計界功能界別選舉。自詡「民主女神」的譚香文揚言要挑戰現屆議員、角逐連任的梁繼昌，她斥梁繼昌在立法會就重要議案的投票取態，直言「他是否一個疑似民主派的建制派？」

現任會計界立法會議員梁繼昌角逐連任。（資料圖片）

譚香文在facebook發文，斥特首林鄭月娥無能，疫情禍港，令經濟陷困局，又指：「《國安法》殺到，中央政府咄咄迫人，一國兩制岌岌可危」，因此決定參選，稱要為會計專業和港人獻出自己的力量。

譚香文揚言自己要挑戰梁繼昌，稱站出來參選是要讓選民多一個選擇，形容「鎅票」是錯誤觀念。譚香文又狙擊梁繼昌，質疑對方或是「疑似民主派的建制派」，「我在當年是支持他的，認定他的泛民的一員，也高興會計界的議席掌握在泛民的手中，但近年細看我們的代表在議會上重要議案的投票取態，我已懷疑當年的選擇，他是否一個疑似民主派的建制派？所以我要重回議會，為當年的錯誤作出補償。」

譚香文又談到自己的優點，稱：「我自己四年的立法會往績就是明證，贊成就是贊成，否決就是否決，不會臨場失蹤。」

譚早前接受傳媒訪問時，曾稱有意出戰工業界（二）選舉。目前共有4人報名出戰會計界，包括梁繼昌、譚香文、林全智和林智遠。

譚香文又談到自己的優點，稱：「我自己四年的立法會往績就是明證，贊成就是贊成，否決就是否決，不會臨場失蹤。」（譚香文facebook）

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