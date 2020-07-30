政府撤禁堂食限制　林瑞華批朝令夕改　李梓敬：政府最廢係腳軟

因應本港新冠肺炎疫情越趨嚴重，政府昨日（29日）開始實施全日禁止食肆堂食措施，但被批評漠視一眾戶外工作的打工仔。港府已決定收回禁堂食限制，明日（31日）恢復容許早、午市堂食，限一枱兩人，餐廳只能接待座位數量一半的客人。

已報名參選立法會飲食界選舉的公民黨林瑞華批評，政府防疫措施朝令夕改，再次突顯政府非常離地，只懂製造問題而不是解決問題，又批評對手、現任議員張宇人作為行會成員，更完全不了解業界運作，亦不在乎業界生死。

林瑞華指，政府的二人限桌令只是暫時措施，認為長遠必須解決疫情及全面恢復堂食。他要求政府盡快提出第三輪防疫抗疫基金，補助飲食界在抗疫期間的損失。