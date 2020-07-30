政府撤禁堂食限制　林瑞華批朝令夕改　李梓敬：政府最廢係腳軟

撰文：彭焯煒
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因應本港新冠肺炎疫情越趨嚴重，政府昨日（29日）開始實施全日禁止食肆堂食措施，但被批評漠視一眾戶外工作的打工仔。港府已決定收回禁堂食限制，明日（31日）恢復容許早、午市堂食，限一枱兩人，餐廳只能接待座位數量一半的客人。
已報名參選立法會飲食界選舉的公民黨林瑞華批評，政府防疫措施朝令夕改，再次突顯政府非常離地，只懂製造問題而不是解決問題，又批評對手、現任議員張宇人作為行會成員，更完全不了解業界運作，亦不在乎業界生死。
林瑞華指，政府的二人限桌令只是暫時措施，認為長遠必須解決疫情及全面恢復堂食。他要求政府盡快提出第三輪防疫抗疫基金，補助飲食界在抗疫期間的損失。
林瑞華批評，政府防疫措施朝令夕改，非常離地，又批評對手、現任議員張宇人作為行會成員，完全不了解業界運作及生死。（資料圖片／鄭子峰攝）
林瑞華表示，今早整合了業界意見，並提出10項緊急要求，包括：立即恢復餐廳堂食、限制每桌人數2人、每位食客限時45分鐘用餐、食客用餐後，餐廳要即時消毒桌椅、立即向餐廳員工提供本地深喉唾液檢測服務等。
他又強調，若要治標治本解決疫症問題，政府必須全面封關及立即收緊豁免檢疫安排。
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李梓敬：政府成日腳軟 比人嘈幾句就跪低
已報名參選新界東的新民黨李梓敬則反對政府撤回禁令。他批評，「政府最廢嘅地方，就係成日腳軟」，坦言「反修例又係咁，禁堂食又係咁，比人嘈幾句就跪低」。