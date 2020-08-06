六四「大票控」　黃之鋒等24人被控「明知而參與未經批准集結」

今年六四31周年，支聯會首次遭警方禁止在維園舉行集會，壹傳媒創辦人黎智英、支聯會主席李卓人等共13人當晚前往悼念，事後收到傳票控告他們非法煽惑他人參與未經批准集結罪。 今日，再有多名民主派人士接到警方通知，涉嫌干犯「明知而參與未經批准集結」，包括前立場新聞記者何桂藍、前香港眾志秘書長黃之鋒、荃灣區議員岑敖暉，連同黎智英等，共涉24人。 另外早前被控非法煽惑他人參與未經批准集結罪的支聯會主席李卓人亦再遭票控「舉辦和參與未經批准集結」，他稱四場集會共被控9項罪名；民陣副召集人陳皓恒同樣接獲警方電話，稱遭票控多一條「明知而參與未經批准集結」，他稱共被控10項罪名。

據了解，24人涉在六四晚會干犯「明知而參與未經批准集結」罪行。（資料圖片）

據了解，24名被控在今年六四當晚「明知而參與未經批准集結」者，包括前立法會議員梁國雄、何秀蘭、民主黨何俊仁、街工梁耀忠、民陣副召集人陳皓恒、支聯會蔡耀昌、民主黨尹兆堅、張文光、胡志偉、工黨郭永健、趙恩來、支聯會李卓人、鄒幸彤、麥海華、梁錦威、梁國華、立法會議員朱凱廸、前香港眾志黃之鋒、、羅冠聰、袁嘉蔚、觀塘區議員梁凱晴、荃灣區議員岑敖暉、何桂藍、張崑陽。

警方表示，港島總區公眾活動調查組人員經進一步調查後，相信十九男五女，年齡介乎二十三至六十九歲，涉嫌「明知而參與一個未經批准集結」，當中一名六十三歲姓李男子同時涉嫌「舉行一個未經批准集結」。警方已向法庭申請發出傳票，案件暫定於九月十五日在西九龍裁判法院提堂。

其中前立場新聞記者何桂藍、前香港眾志秘書長黃之鋒、荃灣區議員岑敖暉及工黨主席郭永健今日（6日）分別在facebook主動透露被票控消息，稱接獲警方來電，稱根據香港法例第245章公安條例第17A(3)(a) ，將票控他們當日在維多利亞公園干犯「明知而參與未經批准集結」。

何桂藍在facebook稱，政府一方面取消選舉，操控「臨立會」議題，轉移抗疫不力的視線，另一方面卻針對抗爭陣營清算，認為必定會陸續有來。黃之鋒則在facebook表示，「政權總是無所不用其極的，讓我們為着應付官司疲於奔命。」她稱讓人憂慮的是，司法程序非常漫長，「搞不好即使包圍警察總部案件完結，律政司仍會藉這宗案件限制我出境，阻止我們向世界繼續說出真相。」

早在6月中，李卓人、何俊仁等13名泛民人士，已收到警方傳票，以「煽惑他人參與未經批准集結」檢控，案件在7月中提堂，並押後至9月15日再訊。

今年6月，支聯會及其他泛民人士，在「限聚令」下到維園舉行六四集會，大批市民到達現場出席。事前有消息指，警方理解六四維園集會對部分市民有標誌性歷史意義，除非出現混亂，如果集會安全、和平，警員不會進入維園。

當日下午6時許，警員在維園興發街入口外停車場廣播，表明已向今晚打算於維園舉行的公眾集會，發出反對通知書，亦有可能增加病毒在社區傳播風險，促市民勿參與未經批准集結，呼籲市民向天后方向離開。到了晚上近8時，警方開通記利佐治街的兩條馬路予市民等候進入維園。