保就業〡林鄭：百佳、惠康領補貼後需減價 　為弱勢社群發超市券

本港第三波疫情持續爆發，特首林鄭月娥今早（18日）出席行會前見記者，宣布第二期保就業計劃將在8月31日開始接受申請，申請為期兩周，會按照第一期宗旨，希望計劃簡單易明、撥款要快。 林鄭又指，第二期保就業計劃將會引入新措施，主要針對早前未能受惠的65歲以上長者僱員以及沒受疫情太大影響的大型物業管理公司和大型街市。林鄭稱，百佳和惠康兩間大型街市在領取補貼同時，要為顧客提供減價優惠，並要向弱勢社群弱及非政府機構提供超市券，協助有需要人士購買生活必需品。

林鄭稱，百佳和惠康兩間大型街市在領取補貼同時，要為顧客提供減價優惠，同時要向弱勢社群弱及非政府機構提供超市券。（高仲明攝）

被問到只針對兩間大型超市百佳、惠康設保就業條件是否不公，林鄭指超市規模有大有細，定義有困難，但以申請保就業計劃的資助金額而言，以上兩間明顯規模巨大。林鄭稱，保就業計劃屬「及時雨」措施，不希望作擾民之舉，詳情可以再與勞福局局長羅致光計議。

翻查資料，旗下有惠康超級市場等超市的牛奶有限公司獲批最多補貼，達3.99億港元；長和系旗下的百佳超級市場則獲1.62億元補貼，承諾受薪僱員人數8,215人。同樣有超市AEON百貨則獲近6,000萬元補貼，承諾受薪僱員人數為3,013名，另一間同樣有超市的一田百貨則獲批2,978萬補貼，承諾受薪僱員人數為1,197名。相比之下，惠康和百佳領取的補貼遠超於其他超市。

旗下有惠康超級市場等超市的牛奶有限公司獲批達3.99億港元的補貼。 （資料圖片）

大型物管公司領補貼 需回饋80%以上予業主或業主立案法團

除超市外，另一個受規定的行業是大型物業管理公司。林鄭表示，約20間大型物管公司接獲補貼後，要回饋不少於80%的補貼額予業主和業主立案法團，因實際發薪給大廈員工的是業主非物管公司。林鄭認為，具體處理方法應交由業主和物管公司自行商量。

此外，林鄭再次強烈呼籲大業主，為租客特別是受重創行業，包括飲食、零售、個人服務、旅行社等提供減租，不徵收管理費，不會對租客無按時交租採取行動等。林鄭強調，得知部分業主有申領保就業資助，會親自再與業主商討，重申大家應共渡時艱、全民抗疫。