有線新聞部近日經歷連串人事變動，早前解3名工程部資深主管被即時解僱，引發逾240名員工公開聯署反對，有份參與聯署的新聞部總主播王春媚亦提出辭職，預計於10月離職。她向同事發訊息指，明白最近的動盪將影響人心，寄語同事「縱風雲變色，大家也要專業為先」。

王春媚於2000年畢業後於無線新聞任職記者，最為人熟悉的是在一次長洲現場報道太平清醮時，一隻蟑螂停留在其頭髮上，王春媚鎮定完成報道後，在鏡頭切換前一刻才將蟑螂趕走，被讚臨危不亂。

在同一片段中，可以找到另一個熟悉的身影，原來當日在錄影廠的女主播，是現任立法會議員陳凱欣，只見鏡頭切換到陳凱欣之際她亦嘴角含笑，看來亦發現了直播中不請自來的「嘉賓」。