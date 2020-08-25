撰文：翟睿敏
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有線新聞部近日經歷連串人事變動，早前解3名工程部資深主管被即時解僱，引發逾240名員工公開聯署反對，有份參與聯署的新聞部總主播王春媚亦提出辭職，預計於10月離職。她向同事發訊息指，明白最近的動盪將影響人心，寄語同事「縱風雲變色，大家也要專業為先」。
王春媚於2000年畢業後於無線新聞任職記者，最為人熟悉的是在一次長洲現場報道太平清醮時，一隻蟑螂停留在其頭髮上，王春媚鎮定完成報道後，在鏡頭切換前一刻才將蟑螂趕走，被讚臨危不亂。
在同一片段中，可以找到另一個熟悉的身影，原來當日在錄影廠的女主播，是現任立法會議員陳凱欣，只見鏡頭切換到陳凱欣之際她亦嘴角含笑，看來亦發現了直播中不請自來的「嘉賓」。
王春媚2005年轉到有線新聞任職主播前，曾於無線新聞任職5年記者。在她過檔之後，一段王春媚於TVB報新聞時被蟑螂「襲擊」的短片在網上瘋傳。從片段中可見，王春媚當時她正在長洲現場報道飄色巡遊，期間突然有蟑螂飛撲到她的頭髮上，王春媚神色未變繼續淡定報道，直至報道完畢交回廠內同事，王春媚隨即嚇到變樣，連忙用手撥開蟑螂。
而該名廠內同事，碰巧就是其後加入食衛局任政治助理，現晉身立法會的陳凱欣。鏡頭切換到陳凱欣時，亦可看到她不禁偷笑的樣子。