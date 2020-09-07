9.6遊行．拆局｜國安法後最大型示威　已沉寂「遊行潮」回湧？

昨日（9月6日）是原定立法會選舉的日子，抗爭陣營打着反《國安法》、反健康碼、要求重啟選舉的旗號，發起「九龍大遊行」，雖然遊行最終無法成形，亦無大型堵路、破壞等激烈抗爭行為出現，但從規模及人數計算，屬港區國安法實施以來的一次最大型示威。 自今年三月限聚令出台，加上港版國安法六月底「亮劍」，今年以來反修例示威規模已逐漸縮小，鮮見大型示威，昨日一幕令人關注已沉寂的「遊行潮」是否有回湧之勢？

回顧昨日「九龍大遊行」情景

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綜觀今次「九龍大遊行」的不同面向，發現不少近月其他類似示威行動所未見的「特點」：

（一）今次「遊行」屬醞釀多時，過去數周，在連登及TG前後出現逾20款海報，在國安法後的大型遊行沉寂時期中頗為少見。

（二）多個政治人物站上前台「曲線」吹奏集結號，其中天主教教區榮休主教陳日君「呼籲市民發聲」，以及黃之鋒穿上黑衣現身「遊行」起點逸東酒店，都受媒體關注。

(三)「遊行」議題多而鮮明，包括反國立法、反健康碼、反立法會延選，似有「集氣」之象。

(四) 持續時間長，由下午二時左右開始有約百人在旺角聚集叫口號後，旺角多個地點都持續出現「野貓式」示威集結，由中午持續至天黑，至晚上十時許街頭才回復平靜，歷時大半日，為近月少見。

(五）參與人數屬大半年來高位，估計全日合共逾千名抗爭者陸續在旺角一帶出現，因此被拘捕人數亦達300人，且大多涉非法集結。

(六）去年在反修例大型激烈示威浪潮出現的一些現象昨日開始再現，包括堵路、向警員擲物、示威者與警員在街頭追逐等，警方發胡椒球彈執法。雖然堵路屬小型及最終不成功，聚集人士亦很快遭驅散未成氣候，但已有網民形容「民氣尚存」。

回顧昨日「九龍大遊行」情景

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香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，昨日參與「遊行」的人數無法與去年的大型遊行相提並論，但屬國安法實施後最大型的一次示威行動，值得關注。但他強調，暫難以一次（昨日）的情況來判斷「遊行潮」是否回湧，需觀察以後發展，例如是否每周也有類似情況，或每個特定日子也出現大型示威，才能作論斷。

由佔領到「後反修例」時期 街頭抗爭如潮漲潮退

民主派「抗爭式」行動有起有落，如潮漲潮退。2014年，人大「8.31」決定被指「落三閘」限制普選特首方案，香港自9月28日起爆發為時79日的佔領行動，其勢一時甚猛，席捲全城，旺角、金鐘、銅鑼灣三個主要佔領區萬人空巷，惟最終未能爭取實質成果，人大「8.31」決定不動如山，參與者相繼被拘被控，翌年政改方案被否決，無力感瀰漫整個社運圈子。自傘運後，香港街頭抗爭步入「冰河」時期，2015年七一遊行人數，民陣數字只有4.8萬人，比2014年七一遊行（民陣稱51萬人參與）暴瀉逾九成。

經歷近一年半，街頭抗爭於2016年一度再現。2016年年初一晚凌晨爆發旺角騷亂，示威者掟磚、縱火、與警察公然「開戰」，時任本土民主前線發言人梁天琦因此聲名大噪，更在立法會補選取得6萬多票。不過，武力抗爭於當時未為社會主流接受，傳統泛民與暴力示威割席，至同年立法會宣誓風波後，本土派被打沉，街頭示威再次沉寂下來。直至2019年《逃犯條例》修訂風波，民主派才重新聚集民氣。

相對於2014年，2019年反修例示威明顯更激烈，各區焚燒警署、街頭毆鬥、催淚彈及汽油彈橫飛，成為「例牌菜」。不過，自11月中大和理大的「圍城戰」、民主派於區議會選舉大勝後，抗爭無法保持規模。自2020年起，已鮮見大型的街頭示威，除1月1日、7月1日兩場示威規模相對「像樣」，其餘日子僅有零星的示威衝突出現。

疫情打沉氣氛、國安法增抗爭成本

造成此現象，最重要的兩個大背景，自是新冠肺炎疫情和執法力度的加強。由1月底爆發的疫情，不但影響市民出行意欲，也間接「迫使」社會冷靜，自然不利維持抗爭熱度；而禁止群組聚集的「限聚令」於3月出台，亦給予警方一個「便利而強力」的執法工具，拒絕任何集會遊行的申請、票控於現場聚集的人士。

此外，執法力度加強也導致示威愈來愈難以成事。這體現在兩方面：一、警方明顯吸收運動早期的經驗，執法更有針對性，往往能將示威扼殺於萌芽狀態。如5月27日《國歌條例草案》恢復二讀前夕，有市民號召堵塞立法會，同時反對《港區國安法》，警方一早在金鐘一帶佈防、於各區截查可疑人士，最終示威者連接近立法會都做不到；二、港區國安法實施後，抗爭成本大增，最高刑罰可處終身監禁。以往在示威中常見的「港獨」口號，也被列作違法行為。

無選舉、無大台 運動頓失方向

不過相對於疫情、國安法等，有一個理由恐怕更為核心，那就是運動自身也失去方向，而這與2014年、2016年後的情況不謀而合。

政府引用緊急法押後立法會選舉，在民主派初選大勝的「抗爭派」，無法乘勝追擊殺入立法會實現「35+」，在政治議題欠缺著力點下，整體抗爭氣氛突被打沉。本土派中人、元朗區議員王百羽近日接受傳媒訪問時，坦言2016年梁頌恆、游蕙幀被DQ後，本土派發現議會之路走到盡頭，一時之間失去方向；時至今日，街頭示威未見成果、選舉又延遲，民主派頓失焦點，這種「低潮」的感覺似曾相識。

此外，吸收了2014年傳統社運圈（包括泛民政黨、左翼社運人士、兩學）和本土派互爭主導權的教訓，2019年反修例運動採取「無大台」領導。這種模式在運動高峰時期，一度看似收效，令「和理非」與「勇武」共存，民主派中人稱之為「兄弟爬山」。不過當運動陷入樽頸時，無大台的弊病就會浮現：無人可以告訴參與者接下來該怎麼做，結集隊形難上加難。

昨日九龍遊行所見，並無「大台」擔旗帶領，又無主線議題（包括《國安法》、健康碼、要求重啟選舉等），現場所見，在場人士由控訴警暴，到歌唱《願榮光歸香港》，甚至港獨口號都有，正面看是多元化，反面看則是目標不明確，整場示威難以說出一個重點，似乎僅僅志在告訴大眾「街頭仍然繼續有些事發生」。

不過，蔡子強認為今日的政治氣氛與當年佔領後時期不同，一來傳統民主派與街頭「抗爭者」未切割，二來社會對街頭抗爭行動的熱度（關注度）仍高，三來抗爭者仍在觀望中美角力發展，「不甘心就此結束」，這種種因素加起來，今天的街頭抗爭與「後佔領」時期難作直比。