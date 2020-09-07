建制研究報告流出　促中聯辦吸納本地人才　倡文宣娛樂化呃like

建制陣營內近日流傳一份名為《藍調》的報告，題為《關鍵的一年︰建制陣營重整旗鼓策略》，當中批評建制派的政治宣傳不及民主派，了無新意，缺乏吸睛內容。報告建議要建制派「趕上使用政治符號的潮流」，例如將民主派的「攬炒」加以形象化、圖像化、符號化，認為要善用多媒體將內容「娛樂化」。 報告又提及中聯辦架構問題，建議吸納建制陣營的本地人才，除可引入「本地」視覺、完善決策及執行過程，有利作出更適應香港選舉的決定外，亦可為建制人才提供更多出路。

圖文並茂介紹「Pepe」、「連豬」

報告全文24頁，開首即指政府過去數月應對新冠疫情不力，經濟民生凋零，加上市民對政府的不滿由過去的社會運動、國安法等一直累積，建制陣營面對一定危機。選舉雖然押後一年，但建制陣營絕對沒有鬆懈的空間，未來一年尤為關鍵，建制派應重整旗鼓積極完善選舉策略，加強陣營內部的協調。

當中其中一個章節提及，建制派要趕上使用政治符號的潮流，特別以7頁篇幅，圖文並茂地介紹「黃營」的「政治符號」，包括雨傘、獅子山、Pepe、連豬、頭盔豬咀等及「51」手勢，指政治符號除了有傳遞訊息、易於傳播的效果外，更可以潛移默化影響受眾認知，有利支持者的組群社群組成。

批建制人物遇危機只懂公式回應

報告指，建制派近年成功將「攬炒」一詞與「黃營」掛鉤，惟「捉到鹿唔識脫角」，未有將「攬炒」加以形象化、圖像化、符號化。究其原因，因為支持建制派的選民以長者佔多，保守宣傳持之有效，自然不會花心思在其他傳手法。報告又指，建制缺乏政治公關，「近年除了有尚算建制派的曾俊華外，其他建制派的議題和政治人物都無明顯特色，遇到危機時只公式地回應，令公眾焦點落於反對派製造的負面符號，例如斬人黨、假博士、黑社會。」

報告建議日後建制派善用多媒體，應對政治娛樂化，例如「藍營」受眾喜歡看「港區國安法」如何令「黃營」驚惶失措多於詳細條文，而政治人物需要打造自己的特色並長期經營，不論是「貓奴狗僕」、「暖男」、「好爸媽」等符號都可以增加吸睛度。

指有建制派爭做「票王票后」 中聯辦須協調

此外，報告向建制政黨、特區政府、中央駐港機構以及中央政府四方面提出策略建議，其中提到建制派過去盛行「山頭主義」，不同政黨之間由於政治光譜與階級利益不同，鮮有進行涉及選舉的深度合作，「加上個別資深建制參選人有做『票王』、『票后』的心魔，往往視其他建制參選人為首要勁敵。」

報告認為，中聯辦應設法加強協調，讓各隊選票更平均，同時勸退完全沒有勝出機會的隊伍，避免浪費選票。

報告又指，中聯辦官員「調任頻仍」，每次轉換需要與建制陣營磨合，而新任官員對港不熟悉，為求在短時間內做出成績，多傾向推動能簡單量化成果的工作，包括舉辦嘉年華、派發物資等，「惟有關活動受眾固化，長期側重形式主義 ，對建制陣營組織力量發展帶來局限。」

報告建議中聯辦在架構上吸納建制陣營的本地人才，除可引入「本地」視覺、完善決策及執行過程，有利作出更適應香港選舉或長遠發展需要的決定外，亦可為建制人才提供更多出路。