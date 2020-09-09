施政報告丨經民聯促設失業援助金　梁美芬倡為新冠肺炎病者發生津

新一份《施政報告》將於下月14日出爐，經民聯今(9日)與特首會面提交多項意見。經民聯立法會議員梁美芬建議，政府應設立失業援助金，向失業人士發放每月不少於8,000港元，為期半年。另外，她亦提倡政府撥款10億，設立「失業轉型支援基金」，協助合資格失業者轉行、轉型，重投社會。 經民聯商界(第一)議員林健鋒建議，政府應盡快推出第三輪防疫抗疫基金，並就最新疫情發展延長「保就業計劃」三至六個月，同時以「特事特辦」方式提供租金和差餉津貼，延長政府場地免租安排。

經民聯與特首會面提交多項《施政報告》意見，包括向失業人士發放每月不少於8000港元等。(羅家晴攝)

林健鋒提倡，政府應撥款3億元推出涵蓋飲食、零售及旅遊界別的「消費券」計劃，只要市民集合4張在零售或飲食店舖消費滿500元的收據，即可獲贈500元由旅遊業界設計的特色產品，包括本地旅行團團費、景點入場券等。另外政府早前表示，機管局將購買50萬張機票協助航空業，林健鋒認為政府應撥一半數目給予中小企考察新市場，同時應免費提供高鐵車票，讓他們赴大灣區考察。

工程界議員盧偉國認為，政府應設20至30億港元基金，加強資助本地中小企及專業人才，到大灣區發展和創業，推廣香港品牌；同時應設立10億「青年專業發展基金」，為僱主提供僱員薪金津貼，鼓勵他們聘請準備投考專業資格的青年人。

倡「2元乘車優惠」涵蓋全日制學童

梁美芬則建議，政府應成立「新型冠狀病毒感染者生活保障計劃」，為患上肺炎失去收入的感染者和緊密接觸者，提供生活補助金。對於政府有意將「2元乘車優惠」擴展至60歲至64歲的長者，梁美芬認為計劃應涵蓋全日制學童。