勞工界提施政報告建議　促落實失業援助金　年內取消強積金對沖

特首林鄭月娥將於10月發表新一份《施政報告》，現時正值公眾諮詢期，勞工界立法會議員及勞顧會僱員代表今（4日）發表公開建議書，要求林鄭回應民情，就勞工權益及社會保障作出改革，解決各種保障問題及落實已承諾多年的勞工訴求。 對於積累已久的取消強積金對沖問題，勞工界代表強烈要求政府兌現承諾，今年內盡快向立法會提交取消強積金對沖草案。 勞工界又提出，政府應落實失業援助金制度，建立以個人為本的失業援助金制度，以有限期形式發放現金支援或無息現金貸款，聚焦協助失業人士或無薪假僱員應對困難。

勞工界代表指出，取消強積金對沖遣散費和長期服務金，早已是社會共識，又認為任由對沖問題惡化，最終只會令退休保障崩潰，加劇民怨，故要求政府兌現承諾取消對沖，今年內盡快向立法會提交取消強積金對沖草案審議。

勞工界代表在建議書中提出，取消強積金對沖遣散費和長期服務金，早已是社會共識，在2018年6月勞資雙方在勞顧會亦已達致共識，政府也承諾在2020年年底之前，向立法會提交修訂草案。回顧2019年，有近47億元強積金被對沖，達歷年新高，勞工界代表認為，任由對沖問題惡化，最終只會令退休保障崩潰，加劇民怨，故要求政府兌現承諾取消對沖，今年內盡快向立法會提交取消強積金對沖草案審議。

倡政府創造超過7萬個就業職位

勞工界又指，本港多個行業存在嚴重服務不足的問題，有大量人手需要，例如機電設施的維修檢查、公共空間和設施的美化復修、社區照顧託管服務和院舍護理服務等，認為政府部門有責任直接聘用更多員工提升服務和推進各種民生項目建議，建議政府應該以超越2003年沙士時的目標，創造超過7萬個就業職位，疏導失業壓力。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

+ 10 + 10 + 10

應啟動第三輪抗疫基金 盡快統一公眾假期和勞工假

在新冠肺炎疫情下，政府先後兩輪推出抗疫基金，但勞工界代表批評，基金對部份重災區行業的從業員欠缺支援，尤其部份屬自僱人士或零散工，例如運動全職教練、推拿按摩技師、文娛活動演藝及製作人員等，又指聘用大量僱員的民航、酒店、飲食及教育相關的僱員，更從未直接受惠。勞工界又批評，投放800億元的「保就業計劃」偏幫僱主，「藥石亂投，不單好景行業的僱主無差別被巨額資助，更加諷刺地成為不少企業的顯着收益來源」，建議政府應啟動第三輪抗疫基金，補漏拾遺，並確保資助直接投放在困難行業的從業員身上。

另外，勞工界建議政府必需正視公眾假期與法定勞工假期之間存在的不公平問題，要求政府盡快就統一公眾假期和勞工假期，落實實質的推展工作，減輕不公平帶來的社會矛盾。

倡暫緩輸入外勞 取消不必要外判和合約制

勞工界代表在建議書中又建議，為保障本地工人權益和就業機會，政府在嚴峻失業情況下，應暫緩輸入外勞；透過修改法例加重罰則，保障高風險行業僱員的性命；法定最低工資制度由「兩年一檢」換成「一年一檢」；盡快就標準工時立法。

另外，勞工界建議，政府應取消不必要的外判制和合約制，建立全面諮詢架構，改善現行調整薪酬採樣機制，以及先行實施標準工時等；政府亦要改善新入職公務員的退休後醫療福利，並檢討新入職公務員三年試用期，建議回復至兩年。

勞工界又要求，政府立法保障勞工應有的集體談判權，建立尊重僱員聲音和工會權利的機制，以減少勞資雙方的誤解，並要應對科技造成的工作零散化和網絡化問題。

▼《財政預算案2020》措施▼