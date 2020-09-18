港區國安法｜陳茂波：國安立法從法律堵塞漏洞　社會迅速回復穩定

財政司司長陳茂波今天（18日）以視像方式為特許公認會計師公會香港分會70周年研討會致辭，《香港國安法》立法後，從法律上堵塞了香港在國家安全上的漏洞，堅固「一國兩制」的基礎，讓香港社會迅速回復穩定。 陳茂波又指出，去年的社會事件所引發的暴力衝擊和不法行為，雖然近月因國安立法而大致平息，但當中所揭示的深層次社會問題和矛盾，還有待梳理解決。

（羅君豪攝／資料圖片）

指香港優勢依然 「這些都是區內其他城市難以比擬」



陳茂波在演辭中提到，世界正進入一個新時代，國際的政經格局正在經歷一個百年未見的大變。他指，近年美國對華政策揭示了深層次矛盾，由最初挑起貿易摩擦，美國繼而在科技方面遏制中國，到最近不斷打擊在美經營的中資企業，並鼓動美國企業遷離內地，以至對國家和特區的官員實施所謂制裁。陳茂波認為，美國將於今年十一月舉行大選，令短期形勢變得更為複雜，「種種跡象顯示，即使在大選過後，中美關係很可能仍會繼續經歷一段頗長的困難時期。」

陳茂波指中美經貿和政治關係持續緊張，除了影響相互間的貿易和投資往來，以及環球供應鏈的布局外，還會打擊市場信心，令環球金融市場變得更為波動。他強調，《香港國安法》立法，從法律上堵塞了香港在國家安全上的漏洞，堅固「一國兩制」的基礎，讓香港社會迅速回復穩定。

陳茂波又指，外圍大格局對國家以至全球經濟都帶來挑戰和不確定性，但內地以及亞洲經濟體的崛起卻同時為我們帶來難得的機遇，認為香港須看清自己的相對優勢和限制、準確定位、提升自己的競爭力，才能把握好發展的機遇。

陳茂波表示，香港需要保持信心，因香港的制度優勢和核心競爭力依然，香港擁有「一國兩制」的獨特優勢、中西文化薈萃、自由多元、資金、人才、資訊、貨物自由進出、實行簡單低稅制、高度國際化和市場化、擁有健全的知識產權保護制度、尊重法治和司法獨立等，形容「這些都是區內其他城市難以比擬的優勢。」

不過，陳茂波提到，土地不足的問題長期困擾香港社會，由此引伸的問題，包括房屋供應、居住環境等，均嚴重影響民生，甚至是在香港生活的其中一大壓力來源、深層次矛盾的一個根源，「如何好好梳理化解，對於香港往後的發展至關重要。」