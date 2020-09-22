專訪｜立法會黃金盛女　麥美娟家教甚嚴禁早戀：初戀喺大學

現年48歲的工聯會立法會議員麥美娟，除了剛烈性格深入民心，亦是建制派中出名的單身盛女，連工聯會同事亦著她以此為噱頭推銷政策。2015年，麥美娟為推標準工時立法，於在地區論壇中自認「剩女」，催促候任特首梁振英(CY)關注女性工時過長問題，梁振英亦承諾為麥美娟覓得伴侶。 五年後，麥美娟接受《香港01》專訪時談及此事，笑指CY的承諾早已「無咗下文」，她依然是小姑獨處。她向記者披露情史，表示初戀發生在大學，不是同系同學，「我讀英文系，80幾人一班，只有四個男仔，沒辦法搵同班。」

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「忙」非單身原因 「命」才是

「有兩隻狗算不算單身?」被記者關注私生活，麥美娟不慌不忙反問。工聯會前輩陳婉嫻數年前曾籲麥美娟，勿因埋首工作而錯過姻緣，但麥美娟至今未有着落，「很多同事都忙，Starry(李慧琼)都忙，邊個唔忙?我覺得忙唔係原因，比較相信呢個是係命。」言談間似已看化，「注定冇就冇，如果有就會喺啱嘅時候遇到啱嘅人，但我每次都錯晒。」

中三時有男仔約去街：打電話給對方媽媽「告密」

麥美娟自言一生戀愛次數一隻手數得完，因為中學時讀女校，自小個性害羞，「當時我從家裏到學校，可以選擇走路或坐小巴，我選走路﹐因為我坐小巴不敢叫『有落』」。她向記者透露青蔥往事，中三時有母親朋友的兒子約她去街，「我怕被媽媽罵，因為媽媽管得很嚴，我就打給對方的媽媽，說你兒子約我」，結果對方母親反過來向她抱歉，說會教訓自己的兒子，事情可想而知沒有下文。

及至中五會考前，家中突生變故，母親過身，她作為家中唯一女生要肩責照顧弟弟的職責，「冇得你怕羞 」。升預科後轉讀一間男女校，開始懂得交際，參加地區活動，個性亦變得開朗。被追問情史，麥美娟不肯透露初戀的細節，僅表示是發生在大學，不是同系同學，「我讀英文系，80幾人一班，只有四個男仔，沒辦法搵同班。」

習慣單身生活，是否還會對婚姻有憧憬? 麥美娟表示20多歲時候一定會有，「尖沙咀有條街專賣婚紗，每個女生路過都會看，但現在這個年紀不會再想，覺得隨緣啦。」