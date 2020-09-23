港英政府曾實施「官方記者證」制度25年　1971年因兩大考慮取消

警方今日（23日）修訂《警察通例》中「傳媒代表」的定義，只涵蓋已登記政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）的傳媒，或國際認可及知名的非本地傳媒，如只持有香港記者協會和香港攝影記者協會的會員證，不再符合警方「傳媒代表」的定義。 記協表示，此項修訂變相由官方界定何謂記者，嚴重影響採訪自由及新聞自由，又指所有證件均按照會章規定發出，審批過程嚴謹，並無濫發情況。 其實港英政府曾有一段長時間發放「官方記者證」，然而在1971年取消。

戰前查審內容 戰後施壓阻散播「不當內容」

官方對「記者」身份和傳媒的操管，可追溯到近一世紀前的殖民地管治時代。港英政府在1928年起，由華文報紙檢查處審查報紙內容，戰後則以追責施壓的方式制止報刊發放官方「不認可言論」，同時以官方記者證限制傳媒自由。

例如六七暴動前後，政府新聞處一律不會向左派報刊簽發記者證，左派報刊的記者需要負上「無牌採訪」的風險。當時三份左報均因刊登批評政府的言論而被查禁，《新午報》被指觸犯《警察條例》第62條，《香港夜報》觸犯出版管制條例，《田豐日報》則觸犯煽動條例。

官方記者證面世於1946年 1948年由新聞處統一發證

資深傳媒人鄭明仁曾在報紙專欄撰文，表示港英政府曾有一段長時間實行「官方記者證」制度，到1971年取消。

港英政府在1945年從日本手上收回香港後，在港委任新聞官，專責聯繫記者及發放消息，1946年已向個別記者簽發記者證。1948年，西環永安公司貨倉大火，有外籍警官拒絕華文媒體記者採訪，令報界不滿，因此由新聞處統一向記者發出記者證，讓前線警員識別記者身份。

1950年共發出252張記者證

當時政府新聞處發出的記者證數目並不多，以1950年6月數據為例，共發出了252張記者證，涵蓋主要報章、通訊者、周報等媒體。當時的新聞處處長建議，將記者證數目限制在250張。

七十年代報業興旺 記者證制度形同虛設

然而六、七年代香港報業開始走向興旺，全盛時期有過百份報紙，申請記者證的人數大增，如果只向部份傳媒發出記者證，會被批評厚此薄彼，給予部份傳媒特別權利，因此新聞處傾向沒有限制地接受申請。

在此情況下，「官方記者證」與沒有記者證並無太大分別，因此港英政府在1970年決定停發記者證，1971年實施。

華德：停記者證與英國看齊 充份表現新聞自由

時任新聞處處長華德就在1970年一封致報館編的信件指到，港府發放記者證制度引起誤會，亦未能達致良好效果，因而決棄該制度。同時，他表示：「政府停發記者證的決定，將與英國的政策趨於一致，英國毋須政府發記者證即可採訪新聞，此點充份表現英國的新聞自由。」

華德在信中建議，各傳媒機構自行為旗下記者簽發證明文件，「即使是一張普通卡片的形式亦無不可」，亦即是現時各傳媒機構發出的記者證。

記者協主席麥燕庭向《香港01》補充，到了1970年代中期，政府及警方承認記協發出的記者證，但就沒有明文規定，可說是約定俗成。

自此之後，港英政府只會在特定場合，例如英女王訪港、九七回歸大典等場地，才會發放特定記者證，讓各機構派出指定記者進場，其他一般場合均沒有限制。自此，有關傳統沿用至今。