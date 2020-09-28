專訪丨推「拉撒路計劃」商香港未來　戴耀廷望解本土、泛民分歧

《新約聖經》記載，拉撒路死後在墳墓中過了四天，最終獲耶穌基督拯救，奇迹一般的死而復活。香港大學法律學院前副教授戴耀廷近日提出「拉撒路計劃」，寓意對香港重生的盼望。 今日是佔領運動928事件六周年，戴耀廷接受《香港01》專訪時進一步講解「拉撒路計劃」的緣由和細節。他指計劃希望募集約4000人，探討香港未來藍圖，冀在過程中有反思、有得著。戴耀廷強調，計劃不會談及香港的地位和憲政問題，主要聚焦願景，不會「踩紅線」。 「當上帝關了一扇門，必為你打開另一扇窗」。由佔領至今六年過去，戴耀廷未有放棄推進香港民主發展。卸下大學講師的身份，他說，未來將落區舉辦社區工作坊及研究法律文化的工作，希望透過「拉撤路計劃」著墨教育工作。

戴耀廷期望「拉撒路計劃」能帶來兩個Outcome（結果），一個是香港未來的藍圖，另一個是參加者在參與過程中的反思。（資料圖片/梁鵬威攝）

六年前的今日，佔領運動在催淚彈的硝煙下爆發，成為香港一個關鍵的歷史轉捩點；六年過去，物轉星移，今日的戴耀廷因佔領運動已失去教席，卻「得着」一個新構想 —「拉撒路計劃」。

戴耀廷在訪問中表示，「拉撒路計劃」與佔中商討日第二輪模式相若，同樣是Open-ended（沒限制）方式進行，但計劃不會如佔領運動一樣有具體行動。戴耀廷稱，討論題目不會「定得太死」，參與者可就香港的未來自由地表達意見，強調計劃仍處於初步階段，稍後會與促導員和心理學家溝通。

戴耀廷期望計劃能帶來兩個Outcome（結果），一個是香港未來的藍圖，包括討論具體政策，提升社區參與度等；另一個是參加者在參與過程中的反思，從中冀處理大家的情緒，亦讓大家學習「商討的精神」。

他又指，題目或會天馬行空，不過最重要是讓大家有充份表達的機會。戴耀廷強調，計劃不會討論香港的地位和憲政問題，主要聚焦香港的未來，不會「踩紅線」。

料計劃半年至一年後實行 不設死線冀慢慢凝聚

對於商討後會否有進一步行動，戴耀廷稱會隨計劃進展而定，「可能會衍生一點新的東西出來，沒有人可以說不讓這發生」。他認為毋需急於推行計劃，因籌備過程中要討論不同方向和聆聽不同想法，料要大半年至一年才會實行。戴耀廷重申，計劃沒有具體行動，故不會設下死線，相信慢慢凝聚會更有效。

「拉撒路計劃」的想法始於佔領運動後，戴耀廷直言，當時社會狀況「未去到𠴱個位」，故當時發起了雷動計劃和風雲計劃，希望讓民主派在兩級議會選舉中取得突破。惟現時已沒有選舉，他認為是時候實踐該計劃，「選舉35+要達到的效益已經達到，我們經常說希望攬抄，現在不用我們『攬抄』，他們（政府）已『攬抄』了，選舉沒了但都引起國際的關注。」

戴耀廷表示，計劃現在較易「落地」，因區議會選舉重挫建制派後，民主派在地區層面掌握了不少據點，加上地區人士外還有知識的群體，將地區和專業層面結合，「給我們有基礎做這種形式的商討，可以用不同的線將各人織在一起。」

戴耀廷認為佔領運動是承先啟後，「繼承以前的社會運動，帶動整個抗爭運動由合法爭取，轉化為一個公民抗命的方式爭取」。（資料圖片/路透社）

佔領運動「承前啟後 」 本土、泛民需時間建信任

六年前的佔領運動，不少人認為催生一年前的反修例運動。戴耀廷形容，佔領運動的作用是承先啟後，「繼承以前的社會運動，帶動整個抗爭運動，由合法爭取轉化為公民抗命的方式爭取」。

反修例運動中，民主派支持者主張「和勇不分」方針，可是隨政府宣布押後立法會選舉一年，本土派、傳統泛民就去留問題出現分岐。戴耀廷坦言，佔領運動後兩派處於互不信任的狀態，「反修例運動建立到一些（信任），初選又建立到一些（信任），但這個信任不是堅實，又未至於撕裂。」他稱大家對處理眼前狀況的路線不同，需要時間重新建立信任，故希望「拉撒路計劃」的商討長遠可處理雙方的不信任、策略上的分岐和所衍生出來的紛爭，「民主入面應該是這樣，大家不要只有同一種聲音，所以我不認為是不好的東西。」

面對國安法 戴：不會甚麼都不做，但不會觸紅線

六年來政治環境歷經巨變，戴耀廷不諱言民主運動的空間已被收窄，參與者需付出的代價越來越大，「當港人堅固去爭取民主，受到的打壓就更大，但是打壓更大，人們又會更加堅固去爭取」。他稱期間雖有低潮，但反修例運動、民主派初選等，反映港人仍努力爭取民主，直到「港區國安法」落實，民主派遭受到的打壓和反抗同樣增加。戴耀廷把這種情況形容為「內惡性循環」。

除了內部循環，戴耀廷指，香港同時出現「外惡性循環」，當北京的打壓增加，外國關注度就越高，這兩個循環正正反映香港的抗爭空間越來越少。「但我覺得香港人叻的地方是創意，空間沒有了，可以有其他空間，擠牙膏個位擠不到（牙膏出來），就會在另一個位擠出來。」

民主派初選後，中聯辦和港澳辦曾大力抨擊辦初選目的和行為。面對「港區國安法」到來，戴耀廷稱不會觸及紅線，但不會因紅線而甚麼都不做，「若因懼怕紅線而甚麼都不做，會達到他們用威嚇阻止人做事的目的」。」在急速變化的政治局勢下，戴耀廷表示會在繼續民主運動同時，避免給予政府藉口指控他們違法。戴耀廷又指，若政府要打壓他，其代價都會隨之增加，既要承受內部的管治壓力，亦要承受外國社會的制裁壓力。

戴耀廷認為，「當港人堅固去爭取民主，受到的打壓就更大，但是打壓更大，人們又會更加堅固去爭取」。（資料圖片）

走入社區辦工作坊 未來著墨法治教育工作

今年三月初，戴耀廷提出「法治已死」言論，此話出於法律學者口中，不少人大感驚訝。戴耀廷稱，當時這種想法是隨着警權問題和「港區國安法」而衍生，他覺得，不只是「法治已死」，更淪為「法治喪屍」。他又稱，早前與港大學生傾談時，有學生問及既然「法治已死」，為何仍需要教育法治，戴耀廷直言正因為教育工作才可令法治有重生機會，「不能說因為法治已死而不理會。」

卸下大學講師的身份，戴耀廷將落區舉辦社區工作坊及研究法律文化的工作。他不違言，「佔中後直到（今年民主派）初選的崗位都站得較前」，隨選舉完結，他反而希望透過「拉撤路計劃」著墨教育工作。未來到底會如何？戴耀廷笑言，「是否做夠了應該要停下來，到時再算，不過我還年輕。」

一直堅持信念的戴耀廷，走出了堅尼地城的象牙塔，走進了民間地區平台，仍會繼續在不同領域「撒種」。