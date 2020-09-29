拆局｜陳淑莊突拒延任影響投票天秤　一個魔鬼細節足以左右全局

民主黨早前委託香港民意研究所，就民主派是否留在延任後的議會作民意調查，結果顯示主張去留的皆不過半。民主派今日（29日）公布，有14名議員將會按民調結果作政治判斷，留任議會；陳淑莊則宣布不會留任及退出公民黨。 從數字而言，民主派經歷此一風波，仍有19人在議會，若連同熱血公民鄭松泰及醫學界陳沛然，共有21名非建制議員。在目前議會狀況下，剛好守住「在席三分之二」議員人數，意味在數字上，建制派未來一年仍不能隨意通過譴責動議DQ民主派議員。不過，大前提是鄭松泰和陳沛然願意合作並出席會議，只要合作稍有差池，即有關鍵影響。 更深入的問題是，當議員面對譴責動議時，自身是否需要退席？立法會秘書處回覆指，被討論的議員受到《議事規則》約束，都需要退席。在這情況下，有「一男子」此時就可以發揮關鍵作用，手握民主派議員的生殺大權……

▼去留民調揭盅 民主派決定留任▼

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建制派未掌譴責議案控制權 一個魔鬼細節足以影響大局

本屆立法會原定有70席，經宣誓案先後有6個議席出缺，其後經補選填補5個，但民主派范國威、區諾軒、建制派陳凱欣先後被裁定非妥為當選，失去議員資格；工聯會何啟明則轉任勞工及福利事局副局長而辭任。經一系列變動後，變成非建制派24席（包括熱血公民鄭松泰及偏中間的醫學界陳沛然），建制派41席。立法會延任後，基於陳志全、朱凱廸、陳淑莊不會續任，民主派降至21席。

21席對於民主派而言，有一個非常特別的「戰略意義」，因為立法會現時要通過譴責議員的動議，須「出席會議的議員三分之二」通過，現時立法會有62名在任議員，三分之二的門檻即42人，非建制剛好守住這條界線，只要全部出席會議，仍然能佔多於三分之一，阻止相關動議。當然，大前提是鄭松泰和陳沛然必須願意合作及出席會議。

許智峯、鄭松泰、毛孟靜、郭榮鏗正面對譴責動議

目前在仍然留任的非建制議員中，許智峯、鄭松泰、毛孟靜、郭榮鏗正面對譴責動議。其中有關許智峯的議案，本身已通過調查委員會階段，但因原先的議會任滿未及處理譴責動議，任期延長後，建制派將有足夠時間處理。

不過這又會出現另一個尷尬情況：當議員自身面對譴責動議時，到底是否需要退席? 如該人退席，建制派人數即可達到三分之二（61人中的41人）。

去年12月，陳淑莊和邵家臻分別因為佔中案被建制派提出譴責動議，兩人在自身議案表決時皆有退席。但到底退席是否硬性規定，有一定疑問。

根據《議事規則》第84條：「在立法會或全體委員會會議上，就表決的議題有直接金錢利益的議員須在該議題進行表決時退席，除非該議員的利益屬香港全體或某部分市民同樣享有，又或議員所表決的事宜是政府政策。」所以關鍵之處在於，到底議員自身面臨譴責動議，是否被視為「有直接金錢利益」；如是，這利益又是否「屬香港全體或某部分市民同樣享有」。相關規則的解讀，足以牽動大局。

鄭松泰目前正面對譴責動議。（資料圖片）

秘書處：被討論議員須退席 惟關鍵在於…

邵家臻回應查詢時憶述，去年民主派對他和陳淑莊是否退席也經過詳細討論，但最終沒有明確共識，秘書處最後要求二人於表決時退席，因此兩人退席。至於這是否硬性規定，他表示並不確定。

議事規則委員會主席謝偉俊表示，據其了解當事人退席未必是硬性規定，當然最終要參考秘書處意見。謝偉俊指，以他個人立場，譴責動議未必是來年的優先工作重點。他又指，過往曾對梁國雄提出譴責動議，最後自己投反對票，因覺得辯論的過程有時比最終DQ一名議員更重要，所以並不存在建制派提出譴責動議就等同一定要「煮死」該議員的情況。

立法會秘書處回覆查詢指，根據《議事規則》第84(1)條，議員不得就其有直接金錢利益的議題表決，並須按第84(1A)條，在該議題表決時退席。相關安排亦適用於根據第49B(1A)條動議譴責議員的議案。換言之，基於議員席位也涉及金錢利益，所以相關議員都須退席。

但秘書處補充，由於立法會主席一般按慣例不會投票，所以如果被動議譴責的人退席，「在席人數」的基數為61人，建制派如減去主席後，剩下40人，仍未達到「61人的三分之二」。

簡言之，民主派被DQ的情況有二：一是有非建制議員不在席（假設有一人退席，如再有一人不在席，在席人數就會減至60人，建制派40票足以通過）。二是立法會主席梁君彥打破慣例投票。如梁君「破例」行使投票權，建制派理論上可以按形勢DQ民主派議員。

民主派目前至少有3人離任。（資料圖片）

境外投票、明日大嶼或再掀議會惡鬥？

至於其餘議案的投票形勢，預料不會受到關鍵影響：

（一）政府議案只須在席議員半數支持即可通過，建制派本身就有絕對優勢；

（二）修改議事規則、議員議案、修正案等事項，須經地區直選和功能界別都有半數通過，即分組點票，建制派經過宣誓案後，已取得分組點票控制權；

（三）至於政改（修改行政長官或立法會的產生辦法）、向行政長官提出彈劾案，則需要「全體議員三分之二」贊成，即建制派需要47席才行，既然政府無計劃舉行補選，建制派的議席不會再增加，所以未能掌控政改生殺大權。

民主派過往在票數上從來處於劣勢，一向都是靠在議會內「出盡法寶」阻礙和拖延爭議項目。民主派決定留任後，往後一年將會有其他具爭議項目，可以預期民主派將繼續在議會內抗議、通過點算人數引發流會等。例如近日有部分建制派吹風指，未來一年將會再修改議事規則，進一步杜絕拉布，以及提高行為不檢議員的罰則。民主派多人留任，如建制派仍要推動，預料在議會內將有一番惡鬥。

目前政府有機會推展兩個爭議項目：一是修改選舉相關條例，二是明日大嶼前期研究。就前者而言，由於今年立法會選舉通關困難，居於內地數十萬港人難以回港投票，而一般理解居於內地人士較多支持建制派，因此建制派不斷吹風，要求政府修改現行法例中有關投票者須居於本港的安排，例如容許在內地設票站。民主派對此極度反對，認為此舉影響選舉公正及難以監察舞弊情況，香港民意研究所的民調亦顯示有57%受訪者反對此做法。

至於明日大嶼，由於潛在的環境與造價問題，一直是民主派的攻擊對象，目前仍等待財委會批出前期研究撥款。民主黨主席胡志偉甚至曾經明言，本身傾向留任的其中一大原因，就是阻擋明日大嶼。民主派留任後，即使票數上敵不過，但亦有機會向政府提出質詢，迫政府交出更多計劃細節。