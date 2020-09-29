梁美芬批建制派欠協調　不滿有議員為保區會選情保持低調

經民聯立法會議員梁美芬近日接受傳媒訪問時，批評有建制新人做完整個任期都無人叫得出姓名，表現不合格，認為各黨派都應該鼓勵新人要有立場，不能覺得樣樣事都「和稀泥」就很安全，亦不應在政治議題上閃避。 梁美芬又指，去年反修例風波期間，部份建制為怕影響區議會選情而保持低調沉默。她不滿指做立法會議員要「食得鹹魚抵得渴」、「預咗畀人鬧」。

梁美芬批評建制派球隊欠缺了協調，認為不同政黨可以有不同分工，有人做將才，有人做謀士。(資料圖片/余俊亮攝)

梁美芬近日接受《堅料網》訪問時表示，建制派缺少了一些敢講、敢表態的人。她以足球賽作比喻，「有人做前鋒，有人守龍門，有人要引開敵人，有很多戰略」批評建制派球隊欠缺了協調，認為不同政黨可以有不同分工，有人做將才，有人做謀士，「做謀士並不是不作聲、不見傳媒，要知道政治的智慧。」

她形容去年區議會選舉是沉痛的教訓，因為很多建制候選人都非常低調，「可能是一種錯覺，以為避過了爭議性議題就會選到，但事實似乎不是這樣。」她又指，市民都希望議員「打得」，上擂台替他們發聲，「如何令你支持者去到最後一刻，無論大風還是大雨，都去票站投你一票，這就要考工夫。」