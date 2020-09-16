政壇諸事町︳政壇2個陳曉「峰/鋒」　潮州口音成梁美芬徒弟標記　

近日政壇出現了兩個陳曉「峰/鋒」，一個是港區全國人大代表陳曉峰（Nicholas），另一個是梁美芬徒弟、法學交流基金會秘書長陳曉鋒（Louis）。 Louis自己都笑言幾多人搞錯兩人之名字，不過強調沒有關係，稱「另外一位陳曉峰是法律界前輩，在許多方面也非常值得我學習，況且搞錯名字的大多數屬於無心之失，不用當一回事就好，多向大家解釋說清楚就好」。

陳曉鋒（Louis）言談之間，帶有少少「潮州」口音。

雖然單睇名字確實容易令人混淆，但其實兩人無論長相、外型均截然不同，年齡也相距10年左右。Louis言談之間，帶有少少「潮州」口音，Louis稱，雖然來港多年，但因為在家庭日常交談，也說「潮州話」，加上身為香港潮屬社團總會會董，帶有「潮州」口音遂成為他的「標記」。

港區全國人大代表陳曉峰（左，Nicholas），和法學交流基金會秘書長陳曉鋒（右，Louis），外貌截然不同。

冀港府提供一切協助

對於12名港人上月疑潛逃台灣期間被中國海警截獲，在社會熱議。Louis認為，12位港人是在內地海域被拘，內地刑法的基本適用原則是具有屬地管轄權，因此，12港人涉嫌違反偷渡罪，會按照內地的法律程序對他們進行定罪量刑，惟不會影響他們回港後繼續接受香港法律的處置。他續指，由於內地和香港不存在包括逃犯方面的引渡條例，因此無法通過法律程序把12港人引渡回港，只能依照內地的法律進行處理。

不過Louis強調，特區政府有關部門有責任為12名港人和他們的家屬提供一切必要的協助，確保他們的權益在內地受的合法保障，消除公眾疑慮。他又稱，近年內地進行司法改革，只要一部手機通過互聯網，就可以旁聽全國不同地方、不同轄區的法院庭審，12港人案件到時也可以在互聯網上得到公開。