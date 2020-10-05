政壇諸事町｜與陳祖為激辯「難民」定義　湯家驊：逃犯便是逃犯

行政會議成員湯家驊昨天（4日）在社交網專頁發文，提及美國日前公布將接收難民的配額預留予港人，有人因此認為美方做法有貶低港人身份之嫌。湯在帖文反駁指，若香港人背棄國家、背棄香港，就是不願繼續身為一個中國人和香港居民，反問：「你不是難民是什麼？」 前民主思路成員、香港大學政治與公共行政學系教授陳祖為昨天駁斥湯家驊的「難民」定義，直指離開正常的國家往他國生活的人叫「移民」，因受國家壓迫而尋求他國保護的人叫「難民」。 湯家驊今天（5日）發文再與陳祖為「過招」，表明不認同將犯了法逃離家園的人稱之為「難民」，強調逃犯便是逃犯，將「逃犯」稱之為「難民」是典型指鹿為馬的政治口號，更直言：「由表面中立的學者和評論員道出，實在令人咋舌。」

▼湯家驊與陳祖為激辯「難民」定義▼

湯家驊暗批陳祖為「指鹿為馬」

陳祖為是香港著名政治哲學學者，其提倡的新儒家主義在學術界備受關注，他在2014年退出公民黨後，與湯家驊創立民主思路，並擔任民主思路聯席召集人，不過他最終於2017年8月退出。

兩名前戰友近日因「難民」的定義在Facebook上「駁火」，湯家驊認為，假如港人背棄國家、背棄香港，就是不願繼續身為一個中國人、一個香港居民，反問：「你不是難民是什麼？」又指跟據聯合國定義，作為難民，則被視為放棄原有國藉、原地居留權，「你有權在異地他鄉尋找你的新生活、新理想，又有何不可？人各有志、各奔前程，也可算是一個好的結局.....」。

陳祖為隨即駁斥湯家驊的說法，直指因受國家壓迫而尋求他國保護的人才叫難民，又說：「難民沒有背棄國家，是國家背棄了難民。」陳祖為又引用聯合國對難民的定義，指難民是「因迫害、戰爭或暴力而被迫離開自己國家的人士，他們是有正當理由畏懼由於其種族、宗教、國籍、政治見解或於某一特殊團體而遭到迫害。在大部分情況下，他們都不能或不願回國。」有網民留言直斥：「湯家驊語無倫次」，陳祖為亦有讚好。

湯家驊今天再發文，指其一段小小的帖文竟惹來某報紙和「個別表面中立的學者和評論員」之專注，他批評帖文原意被扭曲，又指出任何能看中文和稍具普通常識的人都不可能誤解其帖文，澄清從沒說過聯合國對難民的定義是背棄國家的人，指自己所談的是美國給予港人難民配額不一定帶有貶義，因他認為一個背棄國家、背棄居地的人，沒可能還自稱是所背棄的國民和居民，又指邏輯上視這些人為難民也不能說是錯的看法。

湯家驊又表示，自己難以認同將犯了法而逃離家園的人稱為「難民」和是「受政府『迫害』」，「逃犯便是逃犯，稱之為『難民』是典型指鹿為馬的政治口號，由表面中立的學者和評論員道出，實在令人咋舌。」