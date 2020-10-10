北大學者稱推進行政長官主導是未來方向　司法機構應自我約束

香港基本法教育協會及深圳大學港澳基本法研究中心今日（10日）舉行網上研討會，討論「一國兩制」下的香港政治體制，有學者認為，推進行政長官主導會是未來施政方向，而司法機構應進行自我約束，太多司法覆核會影響政府威信及效率。 全國人大前常委范徐麗泰則認為部分議員採取拉布、衝擊等手段阻擾行政主導的實現。

研討會由立法會議員梁美芬主持，與會者包括香港及內地大學學者。（梁美芬Facebook截圖）

全國人大前常委、立法會前主席范徐麗泰認為，回歸前立法機關與政府關係和諧，政府大致掌握行政主導權力，但回歸後民主派議員公開批評政府官員，後來變本加厲，干預及衝擊官員及其他議員，運用拉布等手段，令政府議案不能表決，行政主導無法實現。

參與同一研討會的北京大學法學院教授王磊表示，相信推進行政長官主導可能是未來一個方向，認為立法機關除了制約特區政府、監督行政長官，更要與政府互相協調及配合。在司法方面，他認為有關機構需要有自我約束，太多司法覆核會影響政府威信及效率。

香港法學交流基金會秘書長陳曉鋒認為，從政治學的角度來說，行政主導與立法主導、三權分立是不同的政權組織形式，三權分立在西方國家中幾乎從未真正實現過。他舉例指，英國實行立法主導，實行議會內閣制，行政權由議會而來，香港昔日作為英國的「海外屬土」，決定了香港只能採納行政主導，而非三權分立。

陳曉鋒表示，即使是在美國，三權之間相互滲透的情況十分普遍，例如總統擁有否決立法的權力，可以通過委託立法部分行使立法權；而最高法院可以通過憲法解釋權、違憲審查權參與行政機構的政策制定；國會則能夠利用撥款權廣泛地參與行政決策等，他直言三權分立不能完全有效制約權力，亦不是制約權力的唯一途徑。

他認為，中國人民代表大會制度是中國的根本政治制度，不存在實行西方「三權分立」的政治土壤。