楊明主演撐警電影預告出爐　稱要警惕新一代　警批准展速龍制服

由撐警藝人楊明、曹永廉、莊思明等主演的電影《時代》，預告片早前已經發布。該預告片約長一分鐘，寫上9月7日隆重上映，惟至今仍未有消息。預告片中，有去年反修例示威中擲汽油彈的畫面，亦設「好人你唔做，走去做暴徒」、「更何況示威者咁樣傷害警察，我唔覺得自己偏幫任何一邊」等對白。 電影拍攝團隊稱，留意到市民大眾對香港警察無理的抹黑和不真實的報道記錄，故希能夠改變市民大眾的誤解，繼續支持香港警察。團隊又指，電影獲警察公共關係科批准，可在電影展示特別戰術小隊（速龍小隊）的制服。

《時代》由「時代電影製作公司」負責製作，據公司網站指，團隊是由一眾熱愛媒體拍攝的年輕人組成。在電影描述的部分，就提及故事講述「新聞報道員面對大量虛假新聞信息的壓力」、「外國勢力下的洗腦式影響」等，最後新聞報道員和香港警察攜手合作，「揭發一連串社會暴力行為，與外國干擾勢力有莫大關係。」

團體亦在「創作理念」提到，反修例運動不斷發生升級的暴力行為，令人痛心疾首，令香港的法治、經濟和民生受重創。團體又指，運動涉及香港獨立，亦是背離《基本法》與「一國兩制」原則的違法行為。他們希望透過電影回顧反修例運動的激進暴力行為，能夠警惕新一代，「令觀眾市民大眾清楚知道香港這一年真正發生的事」，又指去年示威嚴重踐踏法治和社會秩序，破壞香港繁榮穩定，而《港區國安法》正堵塞香港在國家安全上的漏洞。

電影班底立場鮮明 楊明曾稱娛樂圈不分顏色

早前被問到電影主題和演員班底，難免令外界聯想今次是否想為電影界，開拓「藍色經濟圈」？莊思明稱，他們不會考慮太多，覺得拍得舒服就會做，不分甚麼顏色；楊明則指，「我們這行好像沒有分咩顏色的圈，我們就是娛樂圈而已」，又稱若有人看到他們不開心也沒辦法，可以選擇不看。