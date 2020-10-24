專訪｜陳婉嫻「呻」冇實權　遭嘲「婦委會收皮」

「你說我們神神秘秘，我現在就分階段告訴你。」聽聞外界對婦女事務委員會相當陌生，擔任主席已踏入第三個年頭，人稱「嫻姐」的的陳婉嫻，笑着拿出整理好的資料，準備詳細解釋婦委會為何予公眾如此「低調」的感覺。她不諱言婦委會職權有限，雖曾向政府提出不少意見，但港府「聽完就算」，令她相當失望，甚至想過「是不是要辭職」。 在新冠肺炎疫情之下，陳婉嫻認為婦女是家庭中最辛苦的人，除處理日常家務，尚要兼顧排隊搶口罩、買消毒用品、加強清潔家居等等，「一腳踢都做唔掂」，直接令婦女患抑鬱症的數字明顯增加。婦委會曾就此向社會福利及衛生環境委員會提出紓解婦女壓力的具體方向，但結果卻石沉大海。

諮詢架構作為不大 跨局「麻煩」拖慢施政

「我們這類人想法跟政府有點不同。」陳婉嫻說，她不是居安思危而是「居危思變」，因循守舊已經不適合香港的時代變遷，過去兩年內心最大的感受，是提出意見，但政府「跟不上」。她指「婦女事務走得前，就會認為家庭工作也是工作」。因此婦委會在施政報告諮詢時，亦有提出要設立「照顧者津貼」，她不斷向當局反映，希望令家庭工作得到肯定。

「一開始制訂政策的時候，婦委會是不是可以參加呢？」早於90年代，陳婉嫻已致力向港府爭取成立香港婦女事務委員會，同時要求婦委會可如吸煙委員會一樣獨立運作。然而，目前婦委會秘書處隸屬勞工及福利局，陳婉嫻指秘書處「是公務員架構出身」，想法難免僅從公務員角度出發，令作為諮詢架構的婦委會作為不大。

陳婉嫻於去年，邀請現任勞工及福利局局長羅致光，跟隨婦委會到三個地區開會，探討能否撥地方給地區婦女，但最後「說要做現在也沒有做」。陳婉嫻估計因為土地歸民政事務局管理，「跨局（合作）便變得很麻煩」，加上「兩個秘書處可能作風不一樣」，最終拖慢政府施政。

港府婦女政策「滯後」 托兒政策30年「冇喐過」

讓陳婉嫻更深感不忿的是，正因為婦委會完全沒有實權，政府機關不是從「Day 1」就諮詢婦委會，而是「傾掂曬」才與婦委會商討，政策在缺乏前線意見的情況下出爐，就顯得「離地」了。據陳婉嫻分析，與其他地區相比，港府婦女政策嚴重「滯後」，例如女性在婚後想繼續就業，內地、泰國、台灣、新加坡等地政府都有政策幫助婦女創業。

「繼續努力做是因為性格。」陳婉嫻直言有時真的失望得很，甚至考慮過是不是要辭職。她又以托兒政策30年「冇喐過」為例，香港每年有約五萬名嬰兒出生，所以托兒服務長年不足，需要有政策修補，婦委會曾經請香港大學做研究，提出社區保姆及興建社區關愛中心等意見，但政府卻未有重視。作為乳癌康復者，陳婉嫻深明及早發現的重要性，她指全民乳癌測試提倡多時，但政府也是無動於衷。

請局長落區 鄉紳嘲笑「收皮」

「我將婦女事務委員會推到民間，去18區介紹消除婦女歧視，請局長落區聽意見。」婦委會的工作對陳婉嫻而言，除了接觸基層市民互相交流，令她保持着工作的熱誠，其實也有點另類的「樂趣」。她形容在新界區就遇到「非常精彩的朋友」，部份鄉紳嘲笑她，甚至直接叫她「收皮」。這些在嫻姐眼中很「有趣」的男士，認為婦委會要「收皮」、「執咗佢」，全國婦聯也要「收皮」，女性「福利」只要由他們多「給」一點就夠了。但嫻姐認為，彼此仍能溝通已經很理想很難得了，關注婦女平權尚有很遠的路要走。

最後問到林鄭月娥作為第一任女性特首，在婦女平權方面是否較有作為？陳婉嫻指上次施政報告的最後，林鄭就特意加了一段，以「作為婦女的她」講述關注婦女。所以她認為「女性敏感度會高過男性」，但林鄭必須深入理解婦女基層狀況，才能推出真正可行的政策。