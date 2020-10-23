福利事務委員會未選出正副主席　蔣麗芸：未聽過社福界將被整頓

立法會9個委員會上星期舉行正、副主席選舉，多個委員會主席由建制派議員當選，而今日（23日）舉行的本立法年度第二次福利事務委員會會議完成提名及辯論程序，兩個主席候選人分別是民建聯蔣麗芸及社福界邵家臻。惟今日的會議仍未能進入投票程序，意味著該委員會仍未能進行正副主席選舉，下次會議將處理兩名候選人的總結發言，以及進入投票程序。 參選人之一的蔣麗芸表示政府未來難以「派錢」，而民主派與政府「冇乜偈傾」，故此希望參選，做委員及政府之間的協調人。被問到對社福界將會被整頓的傳言有何看法，蔣麗芸僅表示「未聽過」。許智峯又向蔣麗芸發問，指有傳未來會將社工投訴的個案放在委員會公審，審視社工的網上言行、及政治取向，蔣麗芸則表示個別事件會有個別決定。

邵家臻認為福利委員會有責任推動社福發展，關心弱勢社群的福祉及生活如何得到改善，認為該委員會主席要對福利、理念及價值觀的概念有掌握。（梁鵬威攝）

會議由表明無意連任的現任主席、民主黨鄺俊宇主持，多名建制派議員會前去信立法會秘書處，表明無意接受有關委員會的正、副主席提名。會議期間，多名民主派議員互相提名，其後則以邵家臻是最適合擔任該委員會主席為由，先後退選，最終只有蔣麗芸及邵家臻獲有效提名。

另一候選人邵家臻於辯論環節時表示，政界早前傳出消息要整頓社福界，質疑是否由蔣麗芸做主席開始，故此參選挑戰蔣麗芸。邵家臻認為福利委員會有責任推動社福發展，關心弱勢社群的福祉及生活如何得到改善，認為該委員會主席要對福利、理念及價值觀的概念有掌握。