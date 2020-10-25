譚耀宗：深圳具暫不可替代優勢　中央無意邊緣化或放棄香港

全國人大常委譚耀宗今早（25日）出席商台節目時表示，深圳在大灣區發展等表現很好，但香港擁有金融基礎和體系的優勢，認為中央沒有打算放棄香港或將香港「邊緣化」，香港和深圳在大灣區的發展應該互相加強合作。

他表示，近日接觸過本地應屆畢業生，約3成人表示願意到大灣區工作。 惟內地普遍行業薪金水平不及香港，扣除住宿費用後難以吸引港青。

對於特首林鄭月娥未必能在本月內赴京商討惠港政策，譚耀宗稱，不應覺得中央「矮化」香港，若因國家舉行重要會議而令相關官員未能與特首會面，完全可以理解。