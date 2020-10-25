譚耀宗：深圳具暫不可替代優勢　中央無意邊緣化或放棄香港

撰文：鄭榕笛
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全國人大常委譚耀宗今早（25日）出席商台節目時表示，深圳在大灣區發展等表現很好，但香港擁有金融基礎和體系的優勢，認為中央沒有打算放棄香港或將香港「邊緣化」，香港和深圳在大灣區的發展應該互相加強合作。
他表示，近日接觸過本地應屆畢業生，約3成人表示願意到大灣區工作。 惟內地普遍行業薪金水平不及香港，扣除住宿費用後難以吸引港青。
對於特首林鄭月娥未必能在本月內赴京商討惠港政策，譚耀宗稱，不應覺得中央「矮化」香港，若因國家舉行重要會議而令相關官員未能與特首會面，完全可以理解。
港大擬聘清華學者 譚耀宗：共產黨員沒大不了
譚耀宗在電台節目指，每次中全會都會帶來重要訊息，先留意國家未來發展方針，再調整規劃，屬合理安排，看不到是壞事。
此外，港大將聘請兩位清華大學的內地學者加入港大管治團隊，其中清華大學工業工程系主任申作軍，將會擔任港大副校長（研究）；清華地球系統科學系主任宮鵬，將會接任港大副校長（學術發展）。
根據清華大學相關學系網頁內的「黨政機構」資料，申作軍除為工業工程系的系主任，同時身兼該學系「系黨委」的黨委委員，社會上有聲音憂慮影響港大學術自由。譚耀宗指，清華大學是中國最高學府，全國許多青年學生都夢寐以求入讀清華，教師質素優秀，認為若有清華大學教授來港培訓人才是非常好的事情，「如果你說他是中國共產黨員背景，內地很多都是中國共產黨員，這沒有什麼大不了。」