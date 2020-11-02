內會風波｜8民主派涉違《特權法》被捕　湯家驊：立會非獨立王國

7名民主派人士昨日（11月1日）被警方拘捕，涉及今年5月8日立法會內務委員會的衝突事件，被指違反《立法會(權力及特權)條例》（《特權法》）。其中，《特權法》的應用是否應該一併規限議員在議會內的行為，受到關注。 行政會議成員、資深大律師湯家驊於港台節目表示，立法會不是獨立王國，自然也要受到法例規管，現時《特權法》從字面解釋及法庭案例而言，都可以包括規管議員。 公民黨主席、資深大律師梁家傑反駁，《特權法》立法原意是為保障立法機關不受行政權力干預，所以今次執法部門反過來用這條例拘捕議員，顯得相當不合理。他質疑，拘捕行動是為製造寒蟬效應，旨在打壓民主派。

▼內會風波衝突連場▼

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湯家驊表示，立法原意固然重要，但條例寫法更加重要，普通法原則之下更應重視法例的字面解釋，字義模糊才考慮立法原意。他指，即使從立法原意來看，《特權法》其中一個重點是保障立法會獨立性、尊嚴、運作暢順，不能輕易干擾立法會運作。他又指，立法會不是獨立王國，外面的法律也要遵守，當一些問題主席也處理不到時，唯有用法例處理；而現時情況是當立法會秘書處報警後，警方才會介入，執法人員不會輕易進入立法會採取行動。

湯家驊又引用梁國雄2016年搶走時任發展局副局長馬紹祥的文件一案，上訴庭判決指《特權法》對議員在議會內行為豁免的範圍只包括言論，而法例第17條藐視罪、第19條干預罪，用字都是指「任何人」，所以也應包括議員，「除非議員唔係人啦」。湯家驊提到，當時梁國雄一方提出兩大理據，一是《特權法》限制不應包括議員行為、三權分立之下法庭不應干預立法會，上訴庭都不認同。

主持人其後提醒，梁國雄已向《明報》表示已就相關案件向終審法院申請上訴，正等候申請法援。湯家驊表示，現時法院仍未有最終決定，但以現時的法律狀況而言，《特權法》可規管議員的說法仍是成立的。

至於今次案件令人關注到，執法的尺度、準則何在，例如在5月8日會議中，工聯會議員郭偉强涉嫌拖行時任議員陳志全，但未有被捕。湯家驊認為，刑事行為要有犯罪意圖才能成立，議員走到台前鬧事，有可能被視為阻礙議會運作，但如該行為是「避免其他人阻礙議會運作」，就不構成犯罪行為。

湯家驊、梁家傑。（資料圖片）

梁家傑：不能抽空立法背景

梁家傑於同一節目上表示，《特權法》的立法原意是《中英聯合聲明》簽署後，港英立法局翌年通過的法例，目的是為保障1997年主權移交後立法機關不受行政權力的削弱、干預，並透過立法會議員擁有這些權力及特權，體現這個保障，不能抽空立法的背景。因此，他認為沒有理由用一條保障立法會的條例去打擊立法會，又批評湯家驊稱「《特權法》要先從字面理解，是包含議員」，說法見木不見林。他又提到，既然梁國雄已就《特權法》法律觀點申請上訴中，理應尊重司法機構，等待終極裁決。

梁家傑又關注到選擇性執法的問題，提到郭偉强拖行襲擊陳志全未有被捕。他質疑湯家驊「犯罪意圖」的說法，質疑「保護議會尊嚴」是否可以透過傷害同袍去體現。他指，政府今次的行為明顯是為製造寒蟬效應、「搵把刀降住你」，達到行政權力干擾立法機關的政治目的，但民主派昨日已回應，愈打壓就會愈頑強。梁家傑認為，政治問題應政治解決，不能用強權解決，就算可震懾於一時，亦不能得人心於永遠。