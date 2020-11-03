蔣麗芸當選福利事務委員會主席　建制盡攬18個事務委員會控制權

立法會福利事務委員會今日（3日）繼續選舉正副主席。主席參選人之一、民建聯蔣麗芸於上周會議稱，民主派與政府「無乜偈傾」，自言可以做委員及政府之間的協調人。

另一參選人、社福界議員邵家臻於今早的總結發言中反駁蔣麗芸的說法，指面對一個行政霸道的政府，過往亦見不到蔣麗芸就社福議題上與當局「有偈傾」，又指委員會關乎弱勢社群的福祉，牽涉到福利觀念，自己的觀念是強調再分配及公義，指蔣或以為福利僅是指「義工」。

民主派最終寡不敵眾，蔣麗芸及旅遊界姚思榮分別當選委員會正、副主席，隨普最後一個事務委員會選出主席，意味建制派包攬所有18個委員會的控制權。