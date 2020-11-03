蔣麗芸當選福利事務委員會主席　建制盡攬18個事務委員會控制權

撰文：翟睿敏
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立法會福利事務委員會今日（3日）繼續選舉正副主席。主席參選人之一、民建聯蔣麗芸於上周會議稱，民主派與政府「無乜偈傾」，自言可以做委員及政府之間的協調人。
另一參選人、社福界議員邵家臻於今早的總結發言中反駁蔣麗芸的說法，指面對一個行政霸道的政府，過往亦見不到蔣麗芸就社福議題上與當局「有偈傾」，又指委員會關乎弱勢社群的福祉，牽涉到福利觀念，自己的觀念是強調再分配及公義，指蔣或以為福利僅是指「義工」。
民主派最終寡不敵眾，蔣麗芸及旅遊界姚思榮分別當選委員會正、副主席，隨普最後一個事務委員會選出主席，意味建制派包攬所有18個委員會的控制權。
邵家臻於今早的總結發言中反駁指，面對一個行政霸道的政府，過往亦見不到蔣麗芸就社福上與當局「有偈傾」
60歲2元乘車優惠未有時間表 葛珮帆促羅致光赴會交代
蔣麗芸當選主席後主持選舉副主席程序，民主派未有再以不斷互相提名的方式「拉布」，最終提名程序在2分鐘內完成，姚思榮擊敗邵家臻當選副主席。
跨黨派議員要求局方出席下次會議回應社福議題。民建聯葛珮帆指，勞工及福利局局長羅致光雖表示未有收回60至64歲2元乘車優惠，惟未有交代計劃進展，要求對方到會議上交代時間表。
其黨友梁志祥引述羅致光出席電台節目時稱，鼓勵私人發展商興建私營安老院舍提供服務，但他質疑現時的公私營院舍比例已為6:4，要求局方清楚交代目標比例。工黨張超雄指，疫情下部分長期護理服務曾經中斷，令服務使用者的健康情況出現倒退，認為政府需有更好的安排。
委員會最終由蔣麗芸出選主席。（鄭子峰攝）
邵家臻於今早的總結發言中反駁指，面對一個行政霸道的政府，過往亦見不到蔣麗芸就社福上與當局「有偈傾」。（鄭子峰攝）