多圖｜泛民狙擊拉記者　林卓廷李家超對罵　林準備5鏡頭「自保」

港台節目《鏗鏘集》編導蔡玉玲昨日（3日）被捕，涉嫌因訪採「721元朗事件」時查車牌取得車主個人資料，違反《道路交通條例》。保安局局長李家超今日（4日）出席立法會會議時回應事件，強調調查並非針對個別行業，警方基於接獲市民投訴作出跟進。 李家超見記者期間，多名民主派議員在其身後舉牌抗議，上面寫有「拉傳媒、拉議員」等口號。李家超其後乘扶手電梯離開立法會時，民主派上前高叫口號；民主黨林卓廷更一度在電梯上與李家超對罵，李家超指著林高呼：「林卓廷，你阻住我！」，又稱自己正執行職務，並稱林卓廷碰到自己。李家超最終經政總東翼前地閘口返回政總。

▼李家超遇民主派狙擊情況▼

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身上掛鏡頭 林卓廷：防李家超「插水」

民主派之後折返立法會後見記者，林卓廷稱，警方今次是向香港傳媒界宣戰，他質疑早前運輸署修訂車牌查冊是「串通警方」。林卓廷強調，記者查找真相是天職，現以「莫須有」罪名拘捕記者，擔心一旦成為案例，各傳媒的調查組都可以解散。同時他稱，警方無法解釋為何大公及文匯報公開表明透過查冊得出報道，卻沒有被捕，批評做法是雙重標準。

林卓廷又稱，事前已安排多名同事以5部攝影機拍下過程，包括在身上掛上以主觀視角拍攝的鏡頭，防止李家超「插水」。

公民黨立法會議員郭家麒指，警方拘捕港台記者，做法違反香港一直以來對新聞自由的保障，他批評政府要打擊傳媒新聞界，行為可恥。工黨張超雄稱，李家超剛才一直迴避問題，沒有正面回答拘捕港台記者是否涉新聞自由，以及為何由新界北總區重案組負責。

上月曾遭狙擊 與許智峯對罵

其實，今次已非李家超首次被狙擊，他上月出席立法會會議後見記者，回應12名港人被扣押在內地一案，期間遇上民主黨許智峯、林卓廷等人狙擊，高叫「釋放12港人」、「李家超可恥」等口號，李家超一度與許智峯對罵，之後返回政總見記者。