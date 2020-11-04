徐英偉指區會拒批四成國慶撥款　梁美芬斥泛民區議員不擁護基本法

建制派立法會議員何君堯今天（4日）就提升國民意識的活動和措施，向民政事務局局長徐英偉提出口頭質詢，當中指個別區議會拒絕籌辦或撥款資助本年的慶祝國慶及香港回歸活動，何促局方交代有否因應有關情況制訂應對方案，使各區回歸日及國慶日的慶祝活動得以順利舉行。 徐英偉表示，區議會今年拒批六成七一回歸活動的撥款，十一國慶活動撥款有四成被拒批。經民聯梁美芬要求徐英偉正視區議會問題，讓區議員知悉他們已在建制之內。

經民聯梁美芬要求徐英偉正視區議會問題，讓區議員知悉他們已在建制之內。（資料圖片）

徐英偉指，特區政府重視國慶、回歸，希望藉此提升節目氣氛和國民意識，民政總署都有舉辦和協辦相關活動，去年共有100個回歸活動、200個國慶活動，又指區議會今年拒批六成七一回歸活動的撥款，十一國慶活動撥款有四成被拒批，又指因道路安全因素，較少在路邊懸掛國旗和區旗。

梁美芬發言時說，徐英偉所講推廣《基本法》的方式已是老方法，聽起來很沈悶，又促徐英偉正視區議會問題，讓區議員認識到他們已加入建制，需擁護《基本法》和「一國兩制」，又斥泛民區議員不擁護「一國兩制」，「啲區議員唔知做緊乜」。徐英偉表示，區議會條例已說明區議會如何運作，同意需加強對區議會的支援。