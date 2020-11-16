上載「糖水照」被質疑懶理奪命火　徐英偉：Multitasking無衝突

油麻地廣東道560號唐樓昨晚（15日）八時許發生的奪命大火，釀成7死11傷。民政事務局局長徐英偉於昨晚9時許在社交網站上載在源記甜品專家吃糖水的相片，遭網民留言批評，被質疑懶理大火，只顧享樂。 徐英偉在facebook回應網民質疑，指市民和網民仍在睡夢之際，他與同僚整晚通宵工作，已開放兩個臨時中心予受影響的災民，民政事務局和地區慈善機構可向災民提供經濟援助及情緒支援。徐英偉其後再稱：「當我同啲同事一齊落手落腳做緊嘢，聯絡同埋安排緊工作嘅時候，仍然有時間覆你的關注，Multitasking無衝突。」

徐英偉今天下午於Facebook發文，指到訪「油尖旺多元文化活動中心」，就昨晚廣東道發生致命火災，向尼泊爾族裔長老表示深切哀痛及高度關注，並表示民政事務總署會盡能力提供一切可行的協助，他指出油尖旺中心內設有臨時住宿供災民棲身，亦與在該處留宿的家庭交談，了解他們的需要。他表示細心聆聽了尼泊爾族裔對中心服務的意見，以及對推動社區共融的建議。（高仲明攝）

徐英偉：深切哀痛 盡力協助

綜合各方資訊，是次奪命火災發生於晚上8時許，消防處於晚上8時39分接報，3分鐘後抵達現場，傳媒約於9時40分開始大篇章報道是次三級火；另一邊廂，徐英偉在晚上9時46分上載糖水照片，晚上11月14分在留言上載外賣蛋糕相片，並說：「有叫蛋糕比個仔食」。



徐英偉回應網民質疑時表示，當市民和網民仍在睡夢之際，他與同僚整晚通宵工作，已開放兩個臨時中心予受影響的災民，民政事務局和地區慈善機構可向災民提供經濟援助及情緒支援。徐英偉其後再稱：「當我同啲同事一齊落手落腳做緊嘢，聯絡同埋安排緊工作嘅時候，仍然有時間覆你的關注，Multitasking無衝突。」

徐英偉今天下午於Facebook發文，指到訪「油尖旺多元文化活動中心」，就昨晚廣東道發生致命火災，向尼泊爾族裔長老表示深切哀痛及高度關注，並表示民政事務總署會盡能力提供一切可行的協助，他指出油尖旺中心內設有臨時住宿供災民棲身，亦與在該處留宿的家庭交談，了解他們的需要。他表示細心聆聽了尼泊爾族裔對中心服務的意見，以及對推動社區共融的建議。