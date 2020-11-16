油麻地奪命火│中聯辦沉痛哀悼　建制派促專責組查明肇因

油麻地廣東道560號唐樓昨晚（15日）發生的奪命大火，釀成7死11傷。中聯辦發稿表示對事故表示關切，對遇難者表示沉痛哀悼，對遇難者家屬和受傷人員表示誠摯慰問，指若特區政府有任何需要，中聯辦會提供協助。

建制派對於大火引發重大傷亡的慘劇深感哀痛，對死傷家屬致以深切慰問。（羅君豪攝/資料圖片）

建制派深感哀痛 對死傷家屬致深切慰問

建制派以「第六屆立法會建制派議員」名義發出新聞稿，對於大火引發重大傷亡的慘劇深感哀痛，對死傷家屬致以深切慰問。他們要求政府全力救治傷者，做好善後工作，支援死傷者的家屬的相關需要，包括提供心理輔導及短期經濟援助，消防處的專責小組亦需盡快展開調查，向公眾交代調查結果。

建制派指出，本港舊式商住混合樓宇一直存在消防安全隱患，不少更沒有任何消防設施，加上近年不少舊式大廈出現劏房問題，令消防安全問題更加凸出，認為要避免同類事件再發生，政府必須痛下決心，整頓舊式大廈的消防安全問題，又指各有關部門需盡快在全港進行消防安全巡查，找出安全隱患，並在向包括小數族裔在內的全港市民加強宣傳防火意識，以及要求政府盡快針對舊式大廈水壓不足及天台承重力不足的限制，進一步改善舊式大廈的消防安全的法例及措施提交立法會審議。