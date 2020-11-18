轉發62名區議員被捕名單　吳秋北：件件都要算！

日前政府按人大決定，出手DQ四名立法會議員，觸發15名民主派總辭，近日不斷有消息指中央「愛國者標準」框架會延伸至區議員上。文匯報今日（18日）報道，過去一年有逾60名區議員被捕或被控，並詳列各區名單。港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北轉發文章，稱對於「違法達義」的區議員，「個個不能少，件件都要算」。

文匯報報道指，新一屆區議會「攬炒派」被批「不務正業」，漠視民生問題及力撐「黃店」搞「小圈子」，更在各種非法集結場合「拋頭露面、煽風點火、博出鏡」，將「所謂的抗爭」帶入區議會，多次被警方代表「痛斥其身不正」。

報道又稱，今年至少有60名區議員涉嫌干犯不同罪行被捕及被控，包括暴動、參與非法集結、組織未經批准集結等，當中不少人更第一時間將自己被捕消息上載到社交平台「炫耀」；另引述有網民批評他們「攬炒當政績」。

報道在文末列出各區區議員被捕或被控名單，包括中西區民主黨許智峯、東區公民黨李予信、觀塘區梁凱晴、元朗區伍健偉等。

吳秋北稱對於「違法達義」的區議員，「個個不能少，件件都要算」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

吳秋北在facebook轉發名單，並稱政府DQ四名立法會議員大快人心，緊接著人們關心區議員，斥讓違法之徒服務社區會令區議會成了賊窩。他強調，公職人員必須以愛國者為主體，對於「違法達義」、「違法上位」的區議員，「並不是DQ了就萬事大吉了，他們要承擔的法律責任，個個不能少，件件都要算！」