大公文匯點名「黃廠」荼毒青年　葛珮帆稱「時代抗疫」涉違國安法

大公文匯昨日（16日）報道，批評本地口罩生產商「黃廠」Yellow Factory 企圖延續「抗爭思想」，將「魔爪」伸向各行各業甚至「荼毒」青少年。報道又引述民建聯立法會議員葛珮帆指，店鋪裝修帶有明顯政治傾向，企圖「打擦邊球」，「肆意挑戰香港《國安法》的底線」。 前香港眾志秘書長黃之鋒在Facebook反擊，稱曾在九龍東見過議員謝偉俊、印有「光復積金、錢袋革命、半大訴求、缺水不可」的橫額，反問葛珮帆「假博士係咪應該舉報呢位委任議會同事先」？

大公文匯的報道中，指控「黃廠」打着「抗爭色」，並將口罩弄成黃色及印上「五大訴求、缺一不可」的英文簡寫標語；近期推出多款「和你上班」及「和你返學」等不同系列的口罩，更聲稱要在校園延續「抗爭精神」。報道又指，「黃廠」在社交媒體發起各種活動吸引不同界別人士購買，包括貼出「港獨」分子羅冠聰與口罩的合照進行宣傳，每一款口罩的包裝都充斥政治口號或插畫。

報道引述葛珮帆批評，店鋪裝修許多都與「黑暴」文宣有關，煽動「港獨」思想，例如「康復香港，時代抗疫」等口號，企圖「打擦邊球」。她強調，這些政治口號充滿暗示性，企圖將「暴徒英雄化」、「美化暴力」，對於年輕人有很大的負面影響。