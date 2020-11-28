葉劉促政府加快紀律部隊職系架構檢討：現時薪津待遇未能反映付出

新民黨主席葉劉淑儀在Facebook表示，昨（27日）與紀律部隊評議會職方代表（紀評）會面，就職系架構檢討（GSR）的最新進展聽取意見。葉劉指，上次進行GSR已是12年前，認為2008年至今紀律部隊工作的複雜性和危險性倍升，編制及資源需要改善之餘，現時的薪津待遇未能反映同事的付出，更遑論挽留人材。 葉劉又說，稍後會致函公務員及資助機構員工事務委員會主席，要求將「促請當局加快GSR進度」加入會議議程，並會約見公務員事務局局長，商討如何加快GSR進度。

行政長官會及行政會議於2018年10月決定為紀律部隊進行職系架構檢討，日後每隔10年進行一次，確保紀律部隊職系架構和薪酬待遇有效吸引和挽留人才。公務員事務局局長聶德權今年6月曾表示，整項紀律部隊職系架構檢討原定需時約18個月完成，但基於社會事件和受到新冠疫情影響，部分部門探訪和會議需要延遲和重新安排，不大機會可按照原定時間表完成。

葉劉昨聯同新民黨社區發展主任李梓敬，與紀評會面。她引述紀評指，公務員事務局表示因疫情影響，部分職管雙方的會議需要延期，拖慢職系架構檢討的進度。

據聶德權早前表示，由「紀律人員薪俸及服務條件常務委員會」（薪常會）及「公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會」（薪諮會）撰寫的檢討報告，最早將於2021年年中公佈。紀評認為GSR的進度不理想，原訂於2020年年中公佈的檢討報告，現時可能延誤一年，又指此延誤導致紀律部隊士氣低落，亦可能衍生薪資追溯期過長、數據過時等問題，而將近退休的紀律部隊人員亦可能無法獲益。

由於GSR已進入撰寫檢討報告階段，葉劉引述紀評期望薪常會和薪諮會加快步伐，盡早完成報告。葉劉表示稍後會致函公務員及資助機構員工事務委員會主席及約見聶德權，商討如何加快GSR進度。