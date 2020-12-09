港版國安法｜林鄭外媒訪問：盼市民記得我是「為香港人的特首」

特首林鄭月娥接受《華爾街日報》專訪時，被問到希望後世將對她有何評價，她表示自己並不關心這些事（doesn't care these things），但希望他人記得她是「為香港人民的特首」（Chief Executive for the people of Hong Kong）。

林鄭在訪問中指，「港版國安法」倉卒立法的責任，是因為港人2003年反對基本法第23條立法，並在2015年否決「政改」，「如果你問我為何我們沒有進行充分討論，我便要問那些人，為甚麼多年來對抗與內地、國家安全相關的工作。」

《華爾街日報》記者質疑說法會有很多人不認同，林鄭反問，一個國家怎能容忍部份領土不受國安法保護，又指「一國兩制」構思雖然創新，但不能偏離一國，令香港成為國家安全漏洞。