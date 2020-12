港版國安法｜林鄭外媒訪問：盼市民記得我是「為香港人的特首」

特首林鄭月娥接受《華爾街日報》專訪時,被問到希望後世將對她有何評價,她表示自己並不關心這些事(doesn't care these things),但希望他人記得她是「為香港人民的特首」(Chief Executive for the people of Hong Kong)。

林鄭在訪問中指,「港版國安法」倉卒立法的責任,是因為港人2003年反對基本法第23條立法,並在2015年否決「政改」,「如果你問我為何我們沒有進行充分討論,我便要問那些人,為甚麼多年來對抗與內地、國家安全相關的工作。」

《華爾街日報》記者質疑說法會有很多人不認同,林鄭反問,一個國家怎能容忍部份領土不受國安法保護,又指「一國兩制」構思雖然創新,但不能偏離一國,令香港成為國家安全漏洞。