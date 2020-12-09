港版國安法｜林鄭外媒訪問：盼市民記得我是「為香港人的特首」

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特首林鄭月娥接受《華爾街日報》專訪時，被問到希望後世將對她有何評價，她表示自己並不關心這些事（doesn't care these things），但希望他人記得她是「為香港人民的特首」（Chief Executive for the people of Hong Kong）。

林鄭在訪問中指，「港版國安法」倉卒立法的責任，是因為港人2003年反對基本法第23條立法，並在2015年否決「政改」，「如果你問我為何我們沒有進行充分討論，我便要問那些人，為甚麼多年來對抗與內地、國家安全相關的工作。」

《華爾街日報》記者質疑說法會有很多人不認同，林鄭反問，一個國家怎能容忍部份領土不受國安法保護，又指「一國兩制」構思雖然創新，但不能偏離一國，令香港成為國家安全漏洞。

林鄭指香港在港版國安法下回復穩定，並將在中央祝福下，在國家發展中有更主動角色。（資料圖片／梁鵬威攝）

林鄭月娥在訪問中指，香港在港版國安法下回復穩定，並將在中央祝福下，在國家發展中有更主動角色。她指出，香港作為中國門戶和連繫人角色，前景依然很好。

對於Facebook、Google等科網公司表示不會配合港府交出用戶資料，林鄭月娥指，只要有關公司遵守法律，她不會抱怨。她又稱，香港商界和外資對國安法的焦慮，已經較立法初期明顯減少。

至於港版國安法要求公職人員宣誓擁護《基本法》，林鄭重申，港府將就「公職人員」作更清晰定義，並會從教育着手，透過學校和民間機構，讓港人更了解國家安全事務。

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