新冠肺炎｜民主派區議員批政府阻撓撥款　多區消毒工作被迫延遲

新一屆區議會就任快將一年，惟民主派主導的區會與政府爭拗不斷，民政事務局局長徐英偉更指，局方將重新審視下放多少權力予區議會。 18區民主派聯絡會議今日（12日）召開記者會，多名葵青區議員批評，政府刻意阻撓撥款，民政專員均以「擔心撥款被濫用」、項目跟其他工作重覆為由，令很多民生事項無法進行，包括撥款為葵青區屋苑進行光觸媒消毒，以及是為九龍城區私人樓宇進行霧化消毒等，涉款接近800萬。

九龍城區議員任國棟指，早於第三波疫情爆發時，政府專家便已預計秋冬季將迎來第四波疫情，因此早於9月份九龍城區議會便要求政府調撥資源。（陳綽嵐攝）

葵青區議員王必敏要求局方盡快撤回條款，指現時疫情嚴重，當務之急為加強清潔消毒工作，現時葵盛西邨更出現懷疑環境感染，令大廈出現多宗確診個案。王必敏指，社區需要根本性的防疫措施，例如徹底的消毒社區，眼見區會財政有餘額，因此希望為全葵青區進行光觸媒消毒，項目早已於區會中通過撥款，亦已諮詢街坊意見及進行區內宣傳，直至差不多要出標時，民政專員予區會非常苛刻的條件，阻礙工作進行，更指擔心撥款被濫用，以及項目與其他工作重覆等。

九龍城區議員任國棟指，早於第三波疫情爆發時，政府專家已預計冬季將迎來第四波疫情，因此於9月份九龍城區議會便要求政府調撥資源，希望為區內樓宇進行霧化消毒。他說，區會早於10月15日已通過撥款，惟負責執行的秘書處一直沒有放上網進行招標，延至12月方發信邀請合作機構，工作至今仍未能展開，任國棟批評民政事務署拖後腿，阻礙區會地區工作。