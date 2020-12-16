張建宗稱無放棄拆運房局　現聚焦抗疫　麥美娟嘲不懂Multitasking

特首林鄭月娥曾多次表示，希望在本屆政府任期內啟動分拆運輸及房屋局的工作，惟至今只聞樓梯響。政務司司長張建宗今天（16日）表示，政府並無忘記「拆局」的承諾，惟去年發生社會事件，政府當時需聚焦處理治安、公安問題，當社會動盪在年初平靜下來，卻又爆發新冠肺炎疫情，政府需聚焦處理疫情，強調政府「唔係唔想做（拆局）」，只是先後次序問題。 工聯會麥美娟發言時提到，油麻地上月發生奪命火警期間，民政事務局局長徐英偉在社交網站上載吃糖水的照片，並引述當時徐英偉以「Multitasking無衝突」作解釋，她質疑政府只能「Single-tasking」，卻做不到「Multitasking」，反問為何政府不能在抗疚的同時處理「拆局」。 張建宗回應指，政府並非「單一工作」，形容官員已習慣「一次過拍幾個籃球」，強調政府無放棄「拆局」。

張建宗：官員已習慣「一次過拍幾個籃球」

本屆政府曾承諾在任期完結前，展開分拆運輸及房屋局的工作，但至今未見進展。政務司司長張建宗今天在立法會回應議員質詢時表示，政府留意到社會有意見認為運房局的工作繁重，亦明白房屋、運輸均是非常重要的民生事項，希望政府能夠聚焦資源處理。

張建宗稱，本屆政府現上任以來，一直以創新思維，令香港成為更宜居的城市，在運輸政策上，政府一直推動運輸基建項目，例如港珠澳大橋、中環灣仔繞道等，完善香港策略性道路網絡，並致力提高香港國際航運中心地位。

自由黨易志明不滿張建宗未有回應有關「拆局」問題，張建宗其後稱，政府未有忘記「拆局」承諾，惟工作需時，提到去社會事件，政府需聚焦回復社會治安，當社會事件開始平息時便爆發疫情，政府要將精力放在抗疫之上，強調「呢兩年唔係唔想做（拆局）」。

自由黨易志明不滿張建宗未有正式回應有關「拆局」的問題。張建宗其後稱，政府未有忘記「拆局」的承諾，惟「拆局」工作需時。（資料圖片）

張建宗續指，重組政府結構不簡單，「唔係話拆就拆」，需理順相關政策範疇，又要修改法例，他重申政府無忘記「拆局」的承諾，但只是先後次序的問題。

麥美娟發言時借徐英偉「糖水事件」批評張建宗，指徐英偉當時稱自己「Multitasking無衝突」，她質疑政府只能「Single-tasking」，反問為何政府不能在抗疫之同時，處理「拆局」事宜。她嘲諷政府不斷強調聚焦抗疫，但政府在抗疫工作上完全無力，「淨係抗疫都抗到咁，市民好擔心喎！」

張建宗稱政府並非只能做「單一工作」，形容官員已習慣「一次過拍幾個籃球」，強調政府並非已放棄「拆局」。