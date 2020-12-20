拆局︱打新冠疫苗點解澳門人「有得揀」　香港人「無得揀」？

今日（12月20日）是澳門回歸21周年，澳門行政長官賀一誠見傳媒時表示，澳門將會購入3種不同產地的新冠肺炎疫苗，首批應急疫苗最快本月底運抵澳門。疫苗會讓市民自願接種，每人大約需注射兩針，政府預算是每人500元，相信可免費接種。他又表示，3種疫苗如同時運抵澳門，將會讓市民自行選擇接種哪種疫苗。 香港行政長官林鄭月娥較早前公布疫苗進展時，就清楚表明市民不可選擇接種何種疫苗，認為市民不應「政治化」看待疫苗。港人聽到賀一誠的說法，或會感到奇怪：為何一海之隔、同為特區，澳門人可以選擇何種疫苗，香港人卻不可以？背後原因相信至少有兩個，而且兩個因素互有關連。

澳門特首賀一誠表示，市民可選擇接種何種新冠疫苗。（澳門政府新聞局圖片）

(1) 民情不同

港澳最明顯的不同在於政治氣氛。在香港，根據香港民意研究所數字，特首林鄭月娥民望長期徘徊低位，最新亦只有30.6分，多達45%受訪者給0分；對於特區政府表現的滿意淨值，達到-42.8%的低水平。

按照去年區議會選舉的結果，民主派目前仍佔民意較多數，部分民主派人士亦已開宗明義質疑中國製疫苗的安全性和效用。另外，作為日後其中一個理應優先接種的界別，醫護界尤其前線醫護，向來被認為是一個「偏黃」的界別，他們對疫苗的取態屬未知之數。

目前香港3種潛在疫苗的供應，分別來自中國科興、上海復星醫藥／德國藥廠BioNTech、AstraZeneca／牛津大學，另有一間公司仍在洽談中。

在前述政治環境下，疫苗爭議有極大可能被政治化，如再容許自由選擇，最後有機會出現一種尷尬情況：來自歐美的疫苗面臨斷貨，政治上「不正確」。這將是繼全民普及檢測只有178萬人參加後，另一個可能會令中央不悅的事件。

當然，也有另一派意見認為，林鄭為防止政治上的尷尬局面，不容許香港市民選擇何種疫苗，最終有可能令部分擔心疫苗來源的市民不敢接種，拖低整體接種率。所以一個「不想政治化」的舉動，反而隱含另一層面的「政治考慮」。同意與否，看官自行判斷。

林鄭月娥早前表明，市民不可選擇接種何種疫苗，斥有人將疫苗政治化。（資料圖片/高仲明攝）

澳門社會較穩定 反對力量難成氣候

在澳門，則沒有這種「政不通，人不和」，事事被政治化的狀況。現時有關賀一誠的民望，未有公開、完整的民調數據。不過根據澳門民意調查中心策劃、澳門民意調查研究學會設計及執行的「澳門公衆信心指數意見調查」，前特首崔世安離任前評分達61.6分，對政府表現評分同樣有60分以上。

況且從邏輯上推論，澳門政府處理新冠疫情表現遠較香港優勝，至今維持僅46宗確診個案，可以合理預期賀一誠民望仍然處於高位。再加上，澳門反對派在政治版圖上，影響力向來有限，「疑中」情緒也難成氣候，對中央而言一向是「乖仔」。

澳門衞生局上周一（14日）舉行例行記者會時，透露計劃直接購入三種產地不同的疫苗，數量各40萬劑，包括在北京生產的國藥集團滅活疫苗；復星代理的BioNtech的mRNA疫苗，產地為德國、法國或比利時，料首批明年第一季抵達；至於AstraZeneca的腺病毒載體疫苗，料首批明年第二季抵達。不過，相信疫苗來源問題在澳門難以引起太大波瀾。

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(2) 疫苗規模不同

本來，如果香港人口少，就算大多數人揀選某一產地疫苗，也不會成為問題，政府有把握訂購足夠疫苗數量便可。偏偏，香港人口不少。

澳門只有60多萬；香港則有750萬以上，是澳門的十多倍。香港政府的採購目標，據林鄭月娥所言，是讓所有市民免費接種，並準備人口兩倍的數量，而由於部分疫苗需打兩劑，所以最多需購買3,000萬劑疫苗。

賀一誠今日未有談及購買疫苗的最終數量，不過如根據澳門衞生局上周的說法，3種疫苗各40萬劑，即約120萬劑，剛好可讓每位澳門居民打兩針。因此對於澳門來說，政府採購足夠疫苗，難度遠低於香港，甚至澳門政府可視乎社會對不同種類疫苗的反應，才按需要對某產地疫苗展開增購，數量最多以十萬計，游刃有餘。所以，政治環境差異，踫上人口規模不同，「結合」成為了港澳打疫苗安排差天共地的成因。