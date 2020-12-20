政壇諸事町丨擺街站唔戴罩遭途人狙擊　鄭錦滿解釋：公民抗命

新冠肺炎第四波疫情襲港，經常以「瘟疫政治」形容政府的防疫抗疫的熱血公民今天（20日）在荃灣擺設街站，派發工作報告，其中熱血公民副主席、「四眼哥哥」鄭錦滿自爆自己無戴口罩，被自稱「中立」女途人狙擊並報警，「四眼」辯稱自己「公民抗命」，「係呀，我以身犯險，公民抗命丫嘛。」

鄭錦滿在貼文上亦上載了一張沒有戴口罩傳派單張的照片，稱此照片是在葵芳街站拍攝，並非今天的荃灣街站。（鄭錦滿facebook）

反問女途人：「妳係咪黃絲嚟㗎？」

鄭錦滿在社交網站表示，熱血公民今日下午在荃灣站天橋開設街站，派發「泰學堂」工作報告十二月號，他稱期間有一名戴著黃色口罩的男途人舉起電話拍照，並問他為何不戴口罩，旁邊一名女途人見狀質問他。鄭錦滿詳述事發經過，稱他反問女途人：「妳係咪黃絲嚟㗎？」女途人回應：「黃咩絲？我中立㗎！你知法犯法，報警拉你！」

「四眼」隨後舉起傳單擺Pose讓途人拍照，並辯稱：「係呀，我以身犯險，公民抗命丫嘛。」然後女途人報警「篤灰」，當警員抵達現場時，鄭錦滿稱剛好街站已結束，警員用不到限聚令或口罩令檢控他，又形容自己「be water」。

鄭錦滿在貼文上亦上載了一張沒有戴口罩傳派單張的照片，稱此照片是在葵芳街站拍攝，並非今天的荃灣街站。

本月11日，政府提高「口罩令」的定額罰款，違者被罰款5000元。

美心蛋糕贈泰博：「係呀，個蛋糕係我揀嘅～～～」

人稱「四眼」、「滿仔」的鄭錦滿在雨傘運動「拆大台」一戰為人熟悉，2016年9月，他代表「熱普城」聯盟、以唯一本土派姿態出戰立法會港島區直選，僅得2.2萬票落選。2016年4月，鄭錦滿在Facebook稱發動「圖書館戰爭」，將公共圖書館的簡體書扔進垃圾桶、塞進書架後的縫隙等，及後他被警方以不誠實使用電腦及盜竊罪拘捕，最後他被判盜竊罪成，罰款3,000元。

今年8月，黨友「法子」莊芷欣出戰立法會港島直選，鄭錦滿排在名單第二為「法子」抬橋，最終被選舉主任取消參選資格，成為唯一一名排第二出選遭DQ的參選人。上月5日，熱血公民立法會議員鄭松泰慶祝37歲生日，鄭錦滿為泰博送上美心蛋糕慶祝，引起網民熱議。