民調指四成市民關注傳染病威脅　中港關係續居政治議題榜首

香港研究協會今（29日）發表新一期調查結果，顯示國際分項議題中，「傳染病威脅」以40%續成為最受關注的社會發展議題，並為上升比例最高的國際分項議題，協會相信與全球疫情肆虐、未見緩和跡象有關。而政治議題方面，「內地與香港關係」有25%人認為最受關注，繼續居榜首。

香港研究協會於本月16至24日，訪問1,069名十八歲或以上市民，以了解及追蹤市民最重視的本地及國際議題。受訪者對本地議題重視程度的排名維持不變，依次為「社會民生」（39%）、「政治」（31%）、「經濟」（21%）。

「物價」（22%）連升兩級成為最受關注的經濟議題，比例創調查以來新高，並為上升比例最高的本地分項議題。結果相信與經濟不景，部分市民收入減少，對物價走勢的關注度上升有關。「土地及房屋」（21%）同樣上升兩級，取代「公眾安全」成為最受關注的社會民生議題。

受訪者對世界議題的重視程度排名與上次調查相同，「和平與安全」（41%）續居榜首，其次是「經濟」（30%），再次為「社會發展」（16%）。國際分項議題中，「全球金融危機」（27%）續成最受關注的經濟議題。而「治安情況」（23%）則取代「恐怖主義」成為最受關注的和平與安全議題。

香港研究協會總結調查結果，指新冠疫情在全球肆虐，預料防疫抗疫將繼續是各國政府的工作重點。疫情發展將會對世界政經秩序帶來深遠影響。協會負責人促請特區政府，積極檢視過去一年施政的不足之處，在來年密切留意本地及國際局勢發展，做好控疫及經濟復甦工作，讓社會回復正常運作，重拾市民信心。