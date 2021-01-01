法庭批准疑犯保釋惹爭議　湯家驊解釋：一般應獲批　亦有例外情況

社會近期對於被捕人士能否保釋有不少爭議，甚至有「警察拉人、法官放人」的說法，質疑法庭的決定。行政會議成員、資深大律師湯家驊今日（1日）在社交媒體撰文，解釋保釋的基本原則，同時指出在《港區國安法》下有關保釋的規定。

如有潛逃、干擾證人等風險 一般情況下不准保釋

湯家驊指出，根據《國際人權公約》第九條第三款：「「候訊人通常不得加以羈押，但釋放得令具報，於審訊時，於司法程序之任何其他階段，並於一旦執行判決時，候傳到場。」所以基本原則是犯人除了有特別原因外，一般應給予保釋。

一般而言，法庭在拒絕保釋時有幾方面考慮，包括潛逃、再犯、干擾證據或證人等風險。

近期有關保釋的一大爭議，是涉嫌干犯《港區國安法》的壹傳媒創辦人黎智英應否准許保釋↓

國安法規定 無足夠理由相信不繼續危害國安 不可保釋

對於近期涉嫌干犯《港區國安法》的人士，是否都不可以保釋，湯家驊指這說法是錯誤的。湯說，《港區國安法》第四十一條第二款規定，檢控方須得到律政司書面同意，但不影響「「犯罪嫌疑人申請保釋」。此外，第四十二條第二款亦規定：「除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋。」

湯家驊說，條文很清楚，不是說不可以保釋，而是說假若法官沒有足夠理由相信被告不會再干犯危害國家行為，則不可保釋。換言之，假若法官相信犯人再犯《港區國安法》的風險不存在或極低，則可以給予保釋。

無罪推定是普通法特點 湯指不應輕易放棄

湯家驊指，在「一國兩制」之下，香港特區奉行普通法，這法制的特點是崇尚無罪推定，因此完全不准保釋並非制度下的基本原則，而尊重保釋權利則是香港法制的特色，不應輕易放棄。