黎智英案︱官媒炮轟保釋安排　林鄭：看不見對司法系統帶來壓力

政情
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壹傳媒創辦人黎智英較早前被控違反《港區國安法》及詐騙罪，國安法指定法官李運騰一度批准黎以1,000萬元保釋，及後律政司上訴至終審法院，黎現再被扣押。期間內地官媒《人民日報》及多間本地建制媒體，接連批評法官批准保釋是錯誤理鮮《國安法》，甚至質疑香港法院是否「管轄有困難」，促請駐港國安公署介入案件。

特首林鄭月娥今日（1月5日）出席行政會議前被問及，為何沒有一如以往譴責相關言論，她指看不到相關的批評會對司法系統帶來壓力。

記者問到，近日有官媒就黎智英案保釋安排，接連攻擊司法系統，為何政府沒有如其他司法人員受攻擊時一樣發聲明譴責相關言論，保護司法系統，是否因為對方是官媒。

林鄭回應指，她和律政司司長都多次表示，應該尊重司法機構和司法獨立，過去亦已發過聲明指出不應毫無根據地批評司法機構的判決。她指，政府譴責一切針對司法人員的人身攻擊，不過就判案內容的細節，建基於法律理據、事實和證據而表達意見，這是言論自由，看不到記者所問及的事件中，對司法機構帶來了什麼壓力，相信終審法院首席法官馬道立如被問及相關議題，也會持相同看法。

林鄭強調，司法人員經過宣誓，作判決時會基於事實和證據，不受任何干涉。

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