運輸署突推查車牌通知　林鄭稱無關新聞自由　記協促傳媒豁免

運輸署早前（2日）推出新措施，以個人名義登記的車主可免費訂閱「發出車輛登記細節證明書」電郵通知服務，當有人查閱其車牌資料時會獲電郵通知。 特首林鄭月娥今早（5日）出席行政會議前見記者，被問到有關安排是否影響傳媒工作，林鄭稱查冊服務已存在一段長時間，但正常功能不包括調查和起底。她又指，過去一年，不少查冊資料在社交媒體被發布，令被查人受到傷害。 林鄭認為各部門在尊重查冊功能的同時，亦考慮被查冊者可能受傷害的情況，強調有關安排相當合理，並不過份，與新聞自由無關。她重申不會影響傳媒工作，傳媒可繼續按法例和程序查冊，而其他部門正檢討是否有需要參考相關安排。

反問保護市民何錯之有

其後再有記者追問運輸署預先通知車牌車主的做法，如何不影響新聞自由，是否發現有僭建等問題就是令被查人「受傷害」。林鄭重申，看不到運輸署的行政措施會影響採訪，如有人被發現建築物有僭建，相信不會因有關安排而突然沒有，稱沒辦法明白有關指控。

林鄭又指，兩、三年前沒人知道市民的個人資料會被「武器化」，強調私隱專員想處理但有時未有足夠的法定能力處理，故有新事件發生影響部分香港市民時，政府有責任在法律框架容許之下、不完全偏離原本的制度目的去保護這些人，「有咩錯呢？」

▼港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲涉車牌查冊被捕 ▼

記協指措施提示不當行為人士銷毀證據

記協午後發出聲明，指林鄭將新聞工作與查冊起底混為一談，表示極度失望。記協指，目前車主的個人資料受《私隱條例》保障，重申，查核車牌登記是記者一貫的查證手法，過往不少關乎重大公眾利益的報道，包括政府高官僭建、以權謀私、商界利益輸送及選舉舞弊等事件，均透過查核車牌及查冊方式揭露。記協表示，傳媒透過查冊查閱資料，是發揮第四權監察社會的一個重要途徑。

記協批評運輸署的新措施會打草驚蛇，涉及不當甚至非法行為的車主，若知悉有傳媒對其作出調查，極可能立即更改紀錄、銷毁證據等，有勢力人士甚至會設法阻撓調查報道的工作。

記協促請政府停止以行政手段阻礙記者查冊，除應盡快在查核車牌資料的申報選項中加入「傳媒報道」的用途外，亦須豁免此類車輛查冊的通知車主安排。